"Укренерго" продовжила час для відключень світла 1 червня

Унаслідок нічних ворожих ударів 1 червня термін дії лімітів на споживання електроенергії для промисловості та населення продовжили ще на годину.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження триватимуть по всій країні з 18:00 до 24:00.

Водночас при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, ввечері 31 травня "Укернерго" анонсувало на 1 червня введення обмежень на споживання для промисловості та населення з 18:00 до 23:00.

Утім, у ніч проти 1 червня росіяни атакували енергетичні об’єкти у п’яти областях. Зокрема, було критично пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

З кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.