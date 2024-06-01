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Новини
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"Укренерго" продовжила час для відключень світла 1 червня

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Унаслідок нічних ворожих ударів 1 червня термін дії лімітів на споживання електроенергії для промисловості та населення продовжили ще на годину.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження триватимуть по всій країні з 18:00 до 24:00.

Водночас при перевищенні лімітів обленерго можуть застосувати графіки погодинних відключень.

Як повідомлялося, ввечері 31 травня "Укернерго" анонсувало на 1 червня введення обмежень на споживання для промисловості та населення з 18:00 до 23:00. 

Утім, у ніч проти 1 червня росіяни атакували енергетичні об’єкти у п’яти областях. Зокрема, було критично пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

З кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4239) Укренерго (1998) відключення світла (599)


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Чергова брехня, адже світла не було до 01:05 (як і при попередньому відключенні).
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02.06.2024 03:10 Відповісти
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02.06.2024 16:14 Відповісти

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