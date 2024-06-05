Нафтогазові доходи бюджету Росії за травень скоротилися на 35%

Доходи російського федерального бюджету від нафти й газу в травні 2024 року зросли на 39% до аналогічного періоду минулого року т скоротилися на 35,4% порівняно з квітнем.

Про це йдеться в даних Мінфіну РФ, передає enkorr.

Так, нафтогазові надходження, які становлять близько третини доходів федеральної скарбниці РФ, минулого місяця становили 793,7 млрд руб. порівняно з 570,7 млрд руб. у травні 2023 року та 1,23 трлн руб.– у квітні 2024 року.

Очікуване зниження нафтогазових надходжень у травні пов'язане з відсутністю зборів сплачуваного раз на квартал податку на додатковий дохід. У березні й квітні вони становили 588 млрд руб. і 453 млрд руб. відповідно за видобуток у четвертому кварталі 2023 року й першому кварталі поточного року. Наступна сплата податку за другий квартал відбудеться в липні.

Надходження податку на видобування корисних копалин у травні збільшилися до 1,12 трлн руб. з 1,08 трлн руб. місяцем раніше, зокрема на нафту – до 937 млрд руб. з 880,3 млрд.

Витрати російського бюджету на субсидію нафтопереробникам з акцизу на нафтову сировину в травні зросли до 147,9 млрд руб. із 133 млрд руб. місяцем раніше. Виплати за паливним демпфером збільшилися до 201,7 млрд руб. із 187,2 млрд руб. у квітні.

Нафтогазові доходи Росії

Наприкінці травня 2024 року стало відомо, що російська влада збирається збільшити витрати бюджету в 2024 році на тлі зростання ненафтогазових доходів, а дефіцит скарбниці може виявитися трохи вищим за план через зниження прогнозу нафтогазових доходів.

Раніше повідомлялося, що нафтогазові доходи бюджету Росії за чотири місяці 2024 року становили 4,16 трлн руб. Таким чином, вони зросли на 82% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У бюджеті 2024 року російський Мінфін заклав зростання нафтогазових доходів на 30% до 2023 року до 11,5 трлн рублів, що становить третину від загальних запланованих надходжень до бюджету.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року нафтогазові надходження скоротилися на 23,9% до 8,82 трлн рублів з 11,59 трлн рублів у 2022 році через зниження нафтових цін та скорочення обсягів експорту газу в умовах санкцій.

Нагадаємо, доходи від газового експорту Росії за два роки впали в 4 рази.

Водночас пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року принесли провальні результати.

До 90% всіх нафтогазових родовищ, що відкриваються, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому, за даними Мінприроди РФ, майже всі запаси нафти в Росії вже залучені до роботи: нерозподілений фонд становить лише 3%.