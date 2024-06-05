Відключення світла прогнозуються сьогодні вночі та завтра весь день, – "Укренерго"

Завтра, 6 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України, ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

"При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів", – наголосили в компанії.

5 червня ліміти на споживання електроенергії діють у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.