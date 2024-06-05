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Новини
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Відключення світла прогнозуються сьогодні вночі та завтра весь день, – "Укренерго"

світло

Завтра, 6 червня, прогнозується дефіцит в енергосистемі України, ліміти на споживання електроенергії діятимуть у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.

"При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів", – наголосили в компанії.

5 червня ліміти на споживання електроенергії діють у всіх областях з 00:00 до 24:00.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергосистемі України наразі не критична, але через значний дефіцит потужності після низки масованих атак РФ українцям потрібно звикати до постійних погодинних відключень електроенергії протягом тривалого періоду.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, у ніч проти 1 червня ворог здійснив шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі України з 22 березня. Під атаку потрапили енергооб'єкти у п'яти областях. Також серйозно пошкоджено обладнання двох ТЕС та двох ГЕС.

Із кінця березня руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

електроенергія (4240) Укренерго (1998) відключення світла (600)


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Топ коментарі
+8
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05.06.2024 19:38
+7
А на шостому році створив він світло по 4,32
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05.06.2024 19:56
+7
З такими дебілами як Укренерго, скоро будуть ліміти на охолодження реакторів АЕС. Дії Укренерго підлягають під ст.111 Кримінального кодексу Державна зрада. Відключати підприємства під час війни від енергопостачання є допомога ворогу. Було б не погано зібрати комісію зі спеціалістів та розібрати дії керівництва Укренерго.
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05.06.2024 20:36
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05.06.2024 19:38 Відповісти
А на шостому році створив він світло по 4,32
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05.06.2024 19:56 Відповісти
так і хочеться сказати про це створіння - 3,14
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05.06.2024 21:02 Відповісти
А яке перевищення споживання може бути вночі?
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05.06.2024 20:16 Відповісти
бубочки кондьори включають - інакше їх розплавить
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05.06.2024 20:22 Відповісти
Ось вони бубочки, які закликають українців економити електроенергію і лякають жахіттями наступної зими.

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05.06.2024 20:57 Відповісти
давайте будемо відвертими - зелені бубочки то ясно, але у порівнянні з сумарною кількістю кондьорів, які включає мудрий нарід - це ніщо
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05.06.2024 21:18 Відповісти
Це з одного поля ягоди-бубочки, які реготали в 2018, коли їх закликали прикрутити газ, щоб пережити морози після того, як рашистський Газпром перекрив газ для України.
І нинішня влада, і її електорат турбуються тільки про свої особисті задниці.
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05.06.2024 22:42 Відповісти
З такими дебілами як Укренерго, скоро будуть ліміти на охолодження реакторів АЕС. Дії Укренерго підлягають під ст.111 Кримінального кодексу Державна зрада. Відключати підприємства під час війни від енергопостачання є допомога ворогу. Було б не погано зібрати комісію зі спеціалістів та розібрати дії керівництва Укренерго.
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05.06.2024 20:36 Відповісти
Укренерго надає ліміти в цифрах. А от як розподіляти ці ліміти - вирішують обленерго. Отже тут бльше питань до ДТЕК, оскільки найтриваліші відключення саме там, де власником мереж є ДТЕК. Пам'ятаю нещодавно якесь чмо з ДТЕК так і не змогло відповісти на питання чому відключають вночі - щось промямлило, але чіткої відповіді не було
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06.06.2024 07:31 Відповісти
Чорти, які "освоїли" мільярди, виділені на захист енергооб'єктів, точно не сидять без електроенергії.

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05.06.2024 20:45 Відповісти
Сьогодні сиділи без електрики майже 10 годин. І це у столиці, навіть чаю попити не можливо, бо плита електрична. Ну і звичайно ні звʼязку ні інтернету і до сраки ті пауербанки якщо звʼязку немає…. Також до сраки Воля кабель як світла немає. Що знову зима 2022-23??? А у деяких інституціях нічого не відключають,хоча нічого особливого вони і не роблять!!! може відключити від електрики Раду, РНБО, ОПу, Верховний суд та Генпрокуратуру ну і ще багато інших будинків і віддати це мешканцям столиці? Думаю, що на їх діяльність це ніяк не вплине…. А енергетики наші (хоча які вони наші, як давно викуплені ахметкою та іншими багатими буратінами) майже 2 роки му му .бали. А гроші на реконструкцію ремонт та захист в державі брали. І що, і де??? Зєля розібратися не хочеш??
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05.06.2024 21:29 Відповісти
Україну знищує зелена саранча.Все пожирає на своєму шляху.
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05.06.2024 21:37 Відповісти
Дякуємо, дуже дякуємо.

Винна тільки русня і українці з кондиціонерами. А зешапіто не при чому...
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05.06.2024 21:55 Відповісти
Доречі сьогодні "укренерго" оголосило тендер на закупівлю нових кондиціонерів.
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05.06.2024 23:37 Відповісти
Укренерго пише,що наша область перевищила ліміти.А в нас за останні 24 години світла не було 14 годин.Як таке можливо?
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05.06.2024 22:56 Відповісти
4 червня "слуги народу" тихенько скасували мораторій на підняття тарифів яке мало діяти до закінчення війни.Здобули.Ось чому немає трансляцій з ради але тв канал є і отримує стабільне фінансування.
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05.06.2024 23:34 Відповісти
Ми, сьогодні живемо так як вчора вирішило 73% клінічних ідіотів-вавививерженців.
Зебіли, ржемо чи йдіть у сраку?
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06.06.2024 09:44 Відповісти
І багато ви бачили тих зебілів,які покаялися за свій вибір?Вони досі моляться на свого зе.
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06.06.2024 14:31 Відповісти
мені пофортунило бо серед оточення, всього 3-є за дебіла хрипастого проголосували.
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08.06.2024 20:42 Відповісти

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