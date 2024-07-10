Енергетики повернули світло в "Охматдит"

Енергетична компанія ДТЕК повідомила про повернення електропостачання до лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок ракетного удару 8 липня.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Дві безсонні ночі, три нові трансформаторні підстанції, 29 змонтованих кабельних ліній – і дитяча лікарня знову заживлена", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на території "Охматдиту" було зруйновано дві підстанції.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня російські військові завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що також пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.

9 липня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 100 млн грн на відбудову "Охматдиту". Президент Володимир Зеленський додав, що на відновлення дитячої лікарні буде виділено ще 300 млн грн.

Водночас звичайні українці та український бізнес також зібрали через фандрейзингову платформу United24 300 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит", повідомив співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський у Telegram.