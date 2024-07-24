Кількість безробітних у Польщі впала до мінімуму з 1990 року

Кількість офіційних безробітних у Польщі за червень цього року скоротилася до 762,2 тис. осіб, що є найнижчим показником із червня 1990 року, коли їх налічувалося 699 тис.

Про це пише Wprost із посиланням на дані Центрального статистичного управління (GUS), передає LIGA.net.

Як зазначається, рівень безробіття скоротився до 4,9%. Подібний низький показник фіксувався в сучасній історії Польщі двічі: у 1990 році та в липні 2022 року, коли на польському ринку почали займати вакансії українці, які виїхали через повномасштабну війну.

За даними GUS, у Польщі працюють 17,1 млн осіб, з них 16 млн – на повній зайнятості.

Показники безробіття польського статистичного відомства відрізняються від даних, які оприлюднює Євростат. Європейська статистика показує, що рівень безробіття у Польщі становить лише 3% і це другий найнижчий показник серед країн Євросоюзу.

Найнижче безробіття в Чехії – 2,7%. Середній показник щодо ЄС становить 6%, а у зоні євро – 6,4%.

Найвищий рівень безробіття у червні був зафіксований в Іспанії (11,7%) та Греції (10,6%).

Українці в Польщі

Наприкінці червня повідомлялося, що після початку повномасштабної агресії РФ українці створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.

Як повідомлялося, кількість українців, котрі прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зменшилася з 1,3 млн до 950 тис.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Польщі проживали від 1,5 млн до 2 млн українців.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розповів, що майже 60% стартапів, які хочуть виїхати з України, планують переїхати до Польщі.

У Польщі за підсумками 2023 року кожним десятим новим індивідуальним підприємцем став українець. Торік українці відкрили в Польщі 30 325 нових компаній.

До початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць.

Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств.