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Новини
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Завтра світло відключатимуть усю добу. З 15:00 до 22:00 обмежуватимуть три черги, в інші години – дві, – "Укренерго" (оновлено)

світло

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися протягом усієї доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як уточнили в "Укренерго", з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно.

В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень.

"Із графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", – заявили в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як повідомлялося, вранці 28 серпня в низці регіонів України діяли аварійні відключення електроенергії, згодом їх скасували. До кінця доби діють графіки погодинних відключень – у більшості областей по три черги замість обіцяних напередодні двох.

Нагадаємо, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+11
Для забезпечення комфортних умов розкрадання державного бюджету для 416 тисяч державних службовців в кабінетах з включеною системою кондиціонування прийшлось відключати на 8 годин населення 11 областей переважно в сільській місцевості. При тому повний хаос в графіках забезпечено з самого початку дня. Сотні переробних і заготівельних підприємств понесли колосальні збитки.
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28.08.2024 18:37
+8
Абсолютно згоден! В каламутній воді легше ловити золоту рибку. Вмикнули, вимкнули, відремонтували, розваляли, продаємо, покупаємо. Кожного дня. Кожної години.
Головне завжди пам'ятати про свою ненаситну харю.
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28.08.2024 18:41
+5
Ну то почитай бл, як там жоповтік розповідає як позбивав усі ракети і мопеди. Спочатку розказують що на усіх ГЕС менше 8% виробляється електроенергії, а влітку вимикали бо реактори АЕС були в ремонтах, а тепер цілими днями світла нема. В тіх твоїх новинах щось написано про обстріли АЕС?
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28.08.2024 20:17
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Тобто пояснювати в чому саме проблема нам ніхто не буде ? І на скільки ці відключення ?? А потім ниють що їм не вірять.
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28.08.2024 18:36 Відповісти
Ну якщо хтось проспав весь понеділок - то можна почитати новини за останні дні
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28.08.2024 19:06 Відповісти
Ну то почитай бл, як там жоповтік розповідає як позбивав усі ракети і мопеди. Спочатку розказують що на усіх ГЕС менше 8% виробляється електроенергії, а влітку вимикали бо реактори АЕС були в ремонтах, а тепер цілими днями світла нема. В тіх твоїх новинах щось написано про обстріли АЕС?
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28.08.2024 20:17 Відповісти
Вам енергію від АЕС по Wi-Fi передають? Ну я вже зрозумів, що гідро- і теплоенергетика взагалі не потрібна. Як і підстанції. Ще пару років правління цієї влади і люди почнуть розповідати, що повітряні тривогі теж штучні, що немає ніяких ракет
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28.08.2024 21:45 Відповісти
То почитай бл від ппошників, скільки летіло та скільки збито. Заразом і подякувати їм не забудь. І мізки ввімкни, щоб здогадатися куди те що не збили, прилетіло. Навіть твій жоповтік не розказував що усе збито, як ти тут намагаєшся *********.
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28.08.2024 23:55 Відповісти
Для забезпечення комфортних умов розкрадання державного бюджету для 416 тисяч державних службовців в кабінетах з включеною системою кондиціонування прийшлось відключати на 8 годин населення 11 областей переважно в сільській місцевості. При тому повний хаос в графіках забезпечено з самого початку дня. Сотні переробних і заготівельних підприємств понесли колосальні збитки.
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28.08.2024 18:37 Відповісти
Абсолютно згоден! В каламутній воді легше ловити золоту рибку. Вмикнули, вимкнули, відремонтували, розваляли, продаємо, покупаємо. Кожного дня. Кожної години.
Головне завжди пам'ятати про свою ненаситну харю.
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28.08.2024 18:41 Відповісти
Вінниця: графік на завтра, стало гірше, ніж сьогодні - електроенергії не буде 11 годин
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28.08.2024 19:02 Відповісти
У нас єлектроенергія є, 250...255 V. Користуйтесь на здоров'я.
Але якщо погорить побутова техніка, можете скаржитися в лігу сексуальних меншин...
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28.08.2024 19:28 Відповісти
Это не Укрэнерго. Это перекос фазы.
Проверяйте целостность контакта "земля"
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28.08.2024 21:44 Відповісти
Не знаю, що потрібно перевірити і хто це повинен зробити, але цілий міський квартал сидить на такій напрузі. Вчора на щитку вдома вже встановив захист на 260 V, щоб хоч світлом можна було користуватися.
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29.08.2024 07:32 Відповісти
Извините, у меня опечатка. "Ноль" речь идет о четвертом проводе. Квартал, дом поделен на фазы. Половина сидит на 2-х сот вольтах. Проблема в подстанции, и лично вами не решаема. Если в электрике "шарите" перебросьте линию освещения до реле. Светодиоды выдерживают такие колебания.
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29.08.2024 08:23 Відповісти
Київ. Добре, якщо 11 годин буде.
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28.08.2024 20:07 Відповісти
Подивився ряд інших адрес: обділили нашу лінію, у різних районах міста немає електроенергії тільки 8 годин.
P.S. Взагалі послуга має надаватися безперервно. Якщо вимикають, то повинна бути менша ціна. Але ми живемо у безправній, феодальній державі. Тому це лише констатація факту.
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28.08.2024 20:15 Відповісти
"P.S. Взагалі послуга має надаватися безперервно. "
А про ракети ти не чув ? Сирена в тебе не волає та нічого не вибухає ? Може ти не в Україні живеш ?
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28.08.2024 23:59 Відповісти
Володя Кудрицький збирає на "хатинку" в Ізраїлі і напевно не першу...
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28.08.2024 20:16 Відповісти
А нікого не дивує що електроенергії немає десь 12 годин, і цілком випадкових ціни підняли в два рази. Тепер рінах і зеблани на українцях нічого не втратили навіть з відключеннями, а на ZEконемленому наживаются. Бо, невже ніхто не бачить цю просту схему.
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28.08.2024 20:21 Відповісти
Хто везе - на тому їдуть.
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28.08.2024 20:32 Відповісти
Брехня? https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=28.08.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YPL-AREA-----S&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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28.08.2024 20:36 Відповісти
Як же вже все це задовбало
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28.08.2024 20:44 Відповісти
кудрицкий и все его ************* укрэнерго-мудагоны *******.....................................
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28.08.2024 21:13 Відповісти
А кому треба світло о 1-й годині ночі? Треба спати , а не чекати,
щоб написати листа.
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28.08.2024 21:17 Відповісти
Сук@, вчора сиділи без світла 12 годин поспіль!!! З 6-00 до 12-00 і з 15-00 до 21-00.
Сьгодні 9 годин з 9-00 до 15-00 і з 18-00 до 21-00. Це Запоріжжя, одна із шести черг. Влада під@р@сів.
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28.08.2024 23:08 Відповісти

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