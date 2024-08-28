Завтра світло відключатимуть усю добу. З 15:00 до 22:00 обмежуватимуть три черги, в інші години – дві, – "Укренерго" (оновлено)

Завтра, 29 серпня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватися протягом усієї доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Як уточнили в "Укренерго", з 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно.

В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень.

"Із графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах", – заявили в компанії.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Як повідомлялося, вранці 28 серпня в низці регіонів України діяли аварійні відключення електроенергії, згодом їх скасували. До кінця доби діють графіки погодинних відключень – у більшості областей по три черги замість обіцяних напередодні двох.

Нагадаємо, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.