"Укрнафта" скасувала 11 тендерів на газові електростанції. Немає пропозицій
ПАТ "Укрнафта" скасувало 11 тендерів на закупівлю, монтаж і введення в експлуатацію газопоршневих електростанцій через відсутність пропозицій.
Про це свідчать результати торгів у Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що ще в п'яти тендерах пропозицію зробили тільки по одній компанії, за ними очікуються рішення. Зокрема, на чотири тендери подалося ТОВ "МІК" (Запоріжжя) і на один – ТОВ "Компрессорс Інтернешнл" (Київ).
Як повідомлялося, у середині серпня "Укрнафта" скасувала оголошені раніше тендери на закупівлю трьох газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 72-80 МВт, оскільки пропозиції подала лише одна компанія. Натомість "Укрнафта" оголосила закупівлю більшої кількості станцій – 16 штук меншої потужності від 1-1,3 МВт до 12-14,1 МВт.
Початок аукціонів було заплановано на 26-27 серпня, потім термін було продовжено ще на два тижні.
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Як повідомлялося, "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.
На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.
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