БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 012 2

В Україні у вересні виріс попит на вантажівки. Найпопулярніші моделі

вантажівки

У вересні 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було продано 1068 авто, що на 6% більше, ніж у вересні 2023 року. Водночас цей показник на 1% менший, ніж у серпні цього року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

До п’яти найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

  • Renault – 280 одиниць;
  • Ford – 135;
  • Citroen – 101;
  • MAN – 79;
  • Scania – 66.

Загалом із з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 9,3 тис. нових машин, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у вересні український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Водночас українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Автор: 

авто (4252) вантажі (1349) продаж (2121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чоловіків дальнобоїв так не старалися, а як почули що жінки будуть кермувальниками відразу така увага до комфорту.
показати весь коментар
07.10.2024 14:12 Відповісти
цікава у вас статистика. Єрмак придумав? Водіів не хватає, до 50% парку просто стоіть!
показати весь коментар
08.10.2024 09:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 