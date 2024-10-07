В Україні у вересні виріс попит на вантажівки. Найпопулярніші моделі

У вересні 2024 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціалізовані) було продано 1068 авто, що на 6% більше, ніж у вересні 2023 року. Водночас цей показник на 1% менший, ніж у серпні цього року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

До п’яти найпопулярніших марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:

Renault – 280 одиниць;

Ford – 135;

Citroen – 101;

MAN – 79;

Scania – 66.

Загалом із з початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 9,3 тис. нових машин, що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у вересні український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.

Водночас українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.