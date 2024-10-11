"Московська біржа" втратила акції найбільшої біржі Казахстану через санкції (оновлено)

"Московська біржа", що потрапила під американські санкції, вийшла із складу акціонерів "Казахстанської фондової біржі" (KASE).

Як повідомляється у пресрелізі на її сайті, представник "Московської біржі" вже вийшов зі складу Ради KASE.

Казахстанська біржа також припинила взаємовідносини з "Московською біржею", які ґрунтувалися на Угоді про стратегічне співробітництво, укладеній між біржами 10 жовтня 2018 року.

Наразі основним акціонером KASE є Національний банк Республіки Казахстан із часткою 47%.

Раніше голова Нацбанку Казахстану Тімур Сулейманов повідомив, що "Московська біржа" припинить бути акціонером KASE найближчим часом, передає The Moscow Times.

"Принципове рішення про те, що "Мосбіржа" вийде зі складу акціонерів KASE, ухвалене, і воно колегами "Мосбіржі" підтримано. Я хотів би сказати, що це правильне професійне рішення", – сказав Сулейманов.

Він нагадав, що "Московська біржа" та KASE раніше мали договір про стратегічне співробітництво.

"Але після того, як "Мосбіржа" потрапила під санкції, вони (представники біржі, – ред.), я вважаю, по-партнерськи сказали, що їхній санкційний статус заважатиме підприємству KASE", – пояснив Сулейманов.

До цього голова правління Казахстанської біржі Аліна Алдамберген повідомляла, що KASE веде переговори щодо викупу акцій у "Мосбіржі". За словами Алдамберген , такий викуп може бути здійснений або самим майданчиком, або акції передадуть третім особам, але за погодженням із казахстанською стороною.

Частка "Мосбіржі" в акціонерному капіталі KASE становить 13,1%, а ринкова вартість пакету – 12,1 млрд тенге, або 2,2 млрд руб. Російський торговий майданчик отримав акції Казахстанської біржі в рамках стратегічного партнерства за надані росіянами технології.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Після введення санкцій KASE оголосила про скликання позачергових зборів акціонерів. На порядку денному було лише одне питання – методика розрахунку вартості власних акцій у межах можливого викупу.