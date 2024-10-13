Російські компанії зіткнулися з гострим дефіцитом складів через санкції та проблеми з платежами

Російським компаніям стало гостро не вистачати складських приміщень, через що ускладнюється логістика та зростають ціни на споживчі товари.

Про це розповіли учасники ринку та рітейлери, передає The Moscow Times.

За даними консалтингової компанії NF Group, частка вільних площ на сьогодні мінімальна у всіх регіонах Росії й не перевищує 1%. Показник знаходиться на близьконульовому рівні при попиті, що зростає.

У Москві та Московській області вільні всього 0,4-0,8% складських приміщень, при цьому вони розташовані у віддалених районах, куди незручно діставатися.

Згідно з укладеними контрактами, обсяг оренди до кінця 2024 року складе близько 7 млн ​​кв. м, тоді як незадоволений попит у 2024-2025 роках досягне 9,7 млн. кв. м.

На тлі дефіциту пропозиції зростає середньозважена ставка оренди: зараз вона коливається в районі 10-12 тис. руб. за 1 кв. метр на рік, тоді як у 2022 році вартість оренди становила 5 тис. руб.

За даними NF Group, якщо в Москві за дев'ять місяців 2024 оренда складів класу А (одного з найвищих) збільшилася на 47%, до 11 тис. руб. за 1 кв. метр, то у регіонах вона зросла на 37%, до 9,15 тис. руб.

За словами керівника напряму регіонального розвитку бізнесу FM Logistic Артьома Хомішина, витрати на будівництво зростають через високу ключову ставку Центробанку РФ і подорожчання матеріалів.

Дефіцит складських приміщень позначається на подовженні термінів оборотності товарів, уповільнює логістичні процеси, що призводить до затримок у доставці. Відтак, через складність зберігання та управління запасами зростає вартість товарів для кінцевого споживача. За даними FM Logistic, динаміка вартості оренди складів за 2024 рік підвищила витрати рітейлу на 15-20%, що обернулося подорожчанням продукції на 1-2%.

Як зазначають учасники ринку, однією з головних причин зростання попиту на склади є переорієнтація логістики із західних напрямків на східні та південні, а також пов'язане з цим подовження маршрутів поставок.

Також позначаються санкції проти Росії, які ускладнили доступ до матеріалів та технологій для будівництва складів.

Крім цього, свій внесок робить нестабільність платежів між Росією та іноземними партнерами.

Проблеми з платежами

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці вересня стало відомо, що Киргизстан перекрив канал для транзитних платежів з Росії за товари з Європи та Китаю.

Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.