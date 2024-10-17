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У додатку "Резерв+" стався збій: У деяких користувачів з’явилися відстрочки до кінця війни

застосунок Резерв+

У застосунку "Резерв+" стався технічний збій, внаслідок цього у деяких користувачів некоректно відображалася інформація про відстрочки.

Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила на своїй сторінці у Facebook..

"Ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди "Резерв+" усім користувачам до Геловіну", – повідомила заступниця міністра.

Черногоренко наголосила, що збій стосується лише відображення статусу військовозобов'язаних у додатку, його вже виправили.

"Дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались. Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години", – додала заступниця міністра оборони.

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Як повідомлялося, розробники обіцяють додати нові функції у мобільному застосунку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

Крім того, Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП. Однак цей сервіс поки що не запрацював.

Автор: 

Міноборони (976) бронювання (204) мобілізація (479) резервісти (7)


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Топ коментарі
+13
У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації... баг виправили і у декого з декого все стало як було, а от у правильних пацанчіків з квартала і їх холуїв ці відстрочки з розряду "баг" перетворилися на "фічу" і стали справжніми.
 Ловкость рук і нікакого мошеннічества.
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17.10.2024 21:18
+8
Ахаха, я на 100% впевнений що це кацапській хакери розважаються.
Що там про захищеність нам казали?
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17.10.2024 21:19
+7
Тцкуни вже начхали на ту бронь яку самі ж хлопцям видали, гребуть вже і заброньованих хлопців. Приїхав адвокат,то його не пустили. І хрєн на всіх поклали.. Отакого монстра створили зелені ******
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17.10.2024 21:20
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У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації... баг виправили і у декого з декого все стало як було, а от у правильних пацанчіків з квартала і їх холуїв ці відстрочки з розряду "баг" перетворилися на "фічу" і стали справжніми.
 Ловкость рук і нікакого мошеннічества.
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17.10.2024 21:18 Відповісти
це означає, що в программі є перелік статусів і один з таких статусів "бронювання до кінця війни"! просто його випадкого навісили не тим, кому потрібно
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18.10.2024 10:28 Відповісти
не дивно, що стався збій, а отнаявність такого пункту дуже цікава
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18.12.2024 19:19 Відповісти
Ахаха, я на 100% впевнений що це кацапській хакери розважаються.
Що там про захищеність нам казали?
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17.10.2024 21:19 Відповісти
Какая защищенность у поделок Федорова и Ко? Тоже самое было и с "Дией". Как бы Федоров не врал.
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17.10.2024 22:21 Відповісти
знаючи тебе як дурника з IQ до 50 можу сказати. що ти помиляєшся
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18.10.2024 09:22 Відповісти
на початку цього року поламався "шлях" - це також одна з програм цих мамкіних "жижитілізаторов"! судячі з того що, після перезапуску сервіса, кожного користувача системи вимагали змінити паролі - свідчить про те, що базу було викрадено! а те що шлях тривалий час висів з написом "нжинкс налаштован і запущєн", говорить про те, що мамкіни "жижитілізатори" не спроможні навіть поставити якусь сторінку за замовчуванням, накшталт "очікувайте будь ласка, сервіс запрацює за 2 години 22 хвилини"... тож про IQ 50 ти можливо і вгадав, але це стосується фьодорова і його горе-компанії
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18.10.2024 10:38 Відповісти
Тцкуни вже начхали на ту бронь яку самі ж хлопцям видали, гребуть вже і заброньованих хлопців. Приїхав адвокат,то його не пустили. І хрєн на всіх поклали.. Отакого монстра створили зелені ******
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17.10.2024 21:20 Відповісти
😄😁😆😅😍 як же так, це ж захищено, як і Дія, на 1000 відсотків від зламу!
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17.10.2024 21:21 Відповісти
почему сбой??? это прокуроры и мсеки себя отстрочили!)))
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17.10.2024 21:22 Відповісти
КрУпа нарішала ?
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17.10.2024 21:33 Відповісти
47 прокурорів?
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17.10.2024 21:36 Відповісти
******* хаком "Презерва", якщо в оберіг таких даних не внесено... або це якась лотерея...
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17.10.2024 21:37 Відповісти
Пару днів тому писали, що Резервплюс таки ломанули. То видно правда, а не іпсо
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17.10.2024 22:06 Відповісти
Через бот официальной поддержки, который официально указан на страницах минцифры, распространяют троян.
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17.10.2024 22:27 Відповісти
А що робити тим, хто вже нажерся до втрати пульсу від щастя?
*я не про себе
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17.10.2024 23:50 Відповісти
а перед тим - за відстрочку - конкретно заплатив
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18.10.2024 00:01 Відповісти
та поясність хто-небудь цій пришелепкуватій - що для запровадження ф-ція цього додатку - мають бути СПОЧАТКУ прийняті відповідні закони!
що коїться з цією країної?
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18.10.2024 01:02 Відповісти
"що коїться з цією країною?" - вистава. Кривава та несправедлива вистава, від якої хтось має гроші, хтось отримує задоволення, а доля "акторів" їх цікавить в останню чергу (ще наберуть).
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18.10.2024 08:31 Відповісти
Так акторів ціла черга, до горизонту.
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18.10.2024 08:43 Відповісти
А що відстрочка реально може виписуватися без дати? Що реально існує її статус - «до кінця війни»? Схоже, що «жижиталізатори» тестували для своїх фічу, а воно он як невдобно вийшло - цей статус виліз не в тих людей. Списали на збій. Але ж він виходить існує, це ж не полтергейст його в систему завів. А звичайним смертним розповідають, що вони кожні три місяці повинні ходити до ТЦК - дітей перераховувати тощо
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18.10.2024 08:35 Відповісти
Я вже мовчу про те, що цього Резерв+ ніде законом не прописано. Бо якби прописали б, то щоб його впровадити потрібно було б набагато більше часу. Треба було б додержуватися всіх протоколів безпеки. А вони у нас все-таки існують на папері Плюс неможливо було б робити отакі кульбіти з ним, бо це вже каралося б законом. Це на мою думку основна причина того, що його вирішили робити поза законом.
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18.10.2024 08:48 Відповісти
Так, а казали ж, шо «втручання в базу неможливе» і шо проставити вістрочку - теж не можливо. А у вас «баг» це робить. Ну да , ну да. На продакшені ба
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18.10.2024 11:45 Відповісти

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