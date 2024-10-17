У додатку "Резерв+" стався збій: У деяких користувачів з’явилися відстрочки до кінця війни
У застосунку "Резерв+" стався технічний збій, внаслідок цього у деяких користувачів некоректно відображалася інформація про відстрочки.
Про це заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила на своїй сторінці у Facebook..
"Ми так інтенсивно готувались до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди "Резерв+" усім користувачам до Геловіну", – повідомила заступниця міністра.
Черногоренко наголосила, що збій стосується лише відображення статусу військовозобов'язаних у додатку, його вже виправили.
"Дані у реєстрі "Оберіг" не змінювались. Команда вже його виправила. Спробуйте скористатися документом протягом години", – додала заступниця міністра оборони.
Як повідомлялося, розробники обіцяють додати нові функції у мобільному застосунку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.
Крім того, Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.
Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП. Однак цей сервіс поки що не запрацював.
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Ловкость рук і нікакого мошеннічества.
Що там про захищеність нам казали?
*я не про себе
що коїться з цією країної?