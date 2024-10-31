Мінфін РФ потрапив у порочне коло: Російський уряд втратив кредиторів

Високі ставки не дозволяють Міністерству фінансів Росії залучати на ринку гроші для фінансування дефіциту бюджету, який через зростання військових видатків буде на 1 трлн руб. більше запланованого – 3,3 трлн руб., або 1,7% ВВП.

Про це пише The Moscow Times.

Так, Мінфін Росії на одному аукціоні з розміщення ОФЗ (облігації федерального займу, – ред.) позичив 39 млрд руб., а інший визнав таким, що не відбувся "у зв'язку з відсутністю заявок за прийнятними рівнями цін".

Останнім часом такі провали трапляються регулярно: всього в жовтні за п'ять аукціонних днів Мінфін РФ зміг залучити трохи більше 110 млрд руб. при тому, що план на четвертий квартал становить 2,1 трлн руб. Це більше, ніж російський Мінфін залучив на аукціонах за дев'ять місяців (1,8 трлн руб.).

Тільки в першому кварталі Мінфіну Росії вдалося виконати план, потім із розміщенням ОФЗ почалися проблеми.

"Зараз ринок трохи заспокоїться, виходитимемо [на ринок]. Інфляція в другому півріччі точно сповільнюватиметься, і плануватимемо наші виходи з урахуванням наших очікувань", – говорив у червні міністр фінансів РФ Антон Силуанов.

Втім, ні ринок, ні інфляція не заспокоювалися, проте доходи російського бюджету зростали з випередженням графіка, і Мінфін переносив недобір на наступні квартали. В результаті план на кінець року виявився, за словами багатьох аналітиків, вкрай амбітним, і виконання програми запозичень стане викликом для російського Мінфіну.

Учасники ринку, як і раніше, впевнені, що позичити потрібну суму для російського Мінфіну не проблема: його борг зовсім невеликий – приблизно 16% ВВП, а розміщення ОФЗ – це насамперед питання ціни.

Мінфін РФ потрапив у порочне коло: високі витрати бюджету та заходи щодо його наповнення розганяють інфляцію, змушуючи Центробанк Росії підвищувати ключову ставку, а разом із нею зростають і прибутковості ОФЗ.

Раніше перша заступниця міністра фінансів Росії Ірина Окладнікова визнала, що різке збільшення бюджетних видатків Росії під кінець року порівняно з планом пов'язане, головним чином, з розв'язаною РФ повномасштабною війною проти України.

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

"Це і зовнішні санкції, і наші власні структурні обмеження, включно з дефіцитом кадрів та технологій, логістикою", – сказав він.

Путін додав, що всі ці фактори позначаються на рівні інфляції, яка прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року та четвертий рік поспіль перевищує чотиривідсоткову мету Центробанку РФ.

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.