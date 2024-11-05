Росіян попередили про можливе заморожування банківських вкладів

Заощадження, які росіяни зберігають на вкладах у банках, можуть бути заморожені.

Таку думку висловив директор Інституту соціально-економічних досліджень Фінансового університету при уряді РФ Алексєй Зубєц, передає The Moscow Times.

На його думку, на заморожування вкладів російська влада може піти через загрозу "шаленої інфляції", яка може виникнути, якщо люди почнуть масово витрачати свої гроші.

"Вклади можуть заморозити. Люди на рахунках накопичили якісь величезні гроші – десятки трильйонів рублів. А ставку ухвалено рішення знімати. Зрозуміло, що люди просто підуть забирати ці гроші та принесуть їх на ринок. Після цього на ринку почнеться шалена інфляція", – пояснив Зубєц.

Він уточнив, що масове зняття готівки може статися після того, як російський Центробанк почне зниження ключової ставки. Наразі вона знаходиться на рекордному за два десятиліття рівні 21%.

Сам ЦБ Росії прогнозує зниження ставки у 2025-2026 роках, залежно від сценарію, за яким розвиватиметься ситуація в економіці.

Як вважає Зубєц, "очевидним варіантом" може стати обмеження зняття грошей з рахунків фізосіб.

"Люди зможуть забирати якісь певні суми, але не все одразу. Такий сценарій можливий, щоб не було валу грошей, які виплеснуться на товарний ринок та спровокують інфляцію", – пояснив він.

За даними Росстату, на жовтень 2024 року російські громадяни мали 74,9 трлн руб. заощаджень, із яких 58,6 трлн руб. знаходилося на банківських вкладах, переважно рублевих (54,7 трлн руб.). Ще 16,2 трлн рублів росіяни зберігали у готівковій формі, у тому числі 9,9 трлн готівкових рублів та $64 млрд – у валюті.

Інфляція в Росії

Раніше президент Росії Владімір Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

"Це і зовнішні санкції, і наші власні структурні обмеження, включно з дефіцитом кадрів та технологій, логістикою", – сказав він.

Путін додав, що всі ці фактори позначаються на рівні інфляції, яка прискорилася майже вчетверо з літа 2023 року та четвертий рік поспіль перевищує чотиривідсоткову мету Центробанку РФ.

Раніше стало відомо, що російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки. Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць – вересень.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року – 6,3%, а у річному вираженні – 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.