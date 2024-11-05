Нафтогазові доходи Росії в жовтні вперше виявилися нижчими за минулорічні

Падіння цін на нафту призвело до того, що нафтогазові доходи Росії в жовтні вперше цього року виявилися меншими, ніж були рік тому.

Так, минулого місяця вони становили 1,21 трлн руб., порівняно із 1,64 трлн рублів у жовтні 2023 року, пише The Moscow Times.

Головна причина зменшення показника – падіння нафтових цін. У жовтні податки сплачувались, виходячи з ціни бареля нафти марки Urals $63,57, а роком раніше було на 30% більше – $83,18.

У результаті надходження податку на видобуток корисних копалин виявилися на 200 млрд руб. меншими, а на додатковий дохід – на 100 млрд руб. меншим, ніж рік тому. Відіграло роль і те, що ставки обох податків прив'язані до курсу долара, який тоді був вищим (до середини жовтня долар був дорожчий за 100 руб., а до кінця місяця опустився до 93 руб.).

Крім того, на жовтень 2023 року припав пік паливної кризи. Біржові ціни тоді підскочили більше, ніж на 20%, через що нафтовики втратили виплати за так званим демпфером (бюджет компенсує їм частину різниці з експортною ціною, щоб стимулювати поставки палива на внутрішній ринок).

Тоді для російського бюджету це стало серйозною економією: у вересні 2023 року виплати за демпфером склали 299 млрд руб., у жовтні цього року вони становили 107 млрд руб., а у вересні було 146 млрд руб.

За рахунок цього жовтень 2023 року виявився одним найкращих в історії надходження нафтогазових доходів (у квітні 2022 року було 1,8 трлн руб.).

У решту місяців збори перевищували торішні, хоча у вересні розрив був невеликий – 772 млрд і 740 млрд руб. відповідно. За 10 місяців російський бюджет отримав понад 9,5 трлн руб. нафтогазових доходів, а за весь минулий рік – 8,8 трлн руб.

За підсумками дев'яти місяців частка нафтогазових доходів Росії була приблизно 32% і очікується її подальше скорочення: наступного року – до 27%.

Раніше повідомлялося, що збитки "Газпрому" за три квартали цього року перевищили $2,2 млрд.

До того стало відомо, що "Газпром" звільнили від податків на майже $6,3 млрд на рік через рекордні збитки. Так, із 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКП (податок на видобуток корисних копалин), який був запроваджений для неї на початку 2023 року.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У середині жовтня повідомлялося, що "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочав розпродаж елітної нерухомості, що йому належить.