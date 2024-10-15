Наслідки рекордних збитків: "Газпром" почав розпродавати свою нерухомість

Російська компанія "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочала розпродаж елітної нерухомості, що їй належить.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, на початку жовтня компанія оголосила про продаж готельного комплексу "Будинок прийомів "Богородське", який знаходиться в поселенні Воскресенське на території Нової Москви. Загальна площа чотириповерхового об'єкта складає 12 758,6 кв. м, він знаходиться в 14 км від МКАД і включає оздоровчий і спа-центр (хамам і сауна), фітнес-центр, бар і ресторан.

У готелі 16 номерів категорії "Люкс", два президентські номери та один гостьовий будинок із чотирма кімнатами. Також має конференц-зал місткістю 100 осіб, велику переговорну на 34 особи та підземний паркінг на 544 кв. м.

На прилеглій до готелю території є футбольне поле, тенісний корт, спортивний майданчик, каплиця, штучне озеро та ротонда "Лотос", а також стайня.

"Газпром" розраховує продати об'єкт до 13 листопада не менш ніж за 833,9 млн руб. При цьому в оголошенні зазначено, що ціна була знижена.

Також "Газпром" виставив на продаж готельний комплекс "Марріот Цахкадзор", розташований на гірськолижному курорті Цахкадзор у Вірменії. Загальна площа готелю складає 14 284 кв. м. У готелі 100 номерів, 35 із яких знаходяться в семи котеджах. У готелі також розміщені фітнес-зал, критий басейн, сауна, хамам, більярдна, тенісний корт, баскетбольний майданчик та СПА-центр. Площа прилеглої території складає 2,5 га.

За об'єкт російський газовий концерн розраховує отримати щонайменше 1,7 млрд руб.

У травні "Газпром" вже виставляв на продаж елітну нерухомість у Москві та Підмосков'ї. Зокрема, концерн продавав офісні будівлі на вулиці Будівельників, санаторно-курортний комплекс "Імперіал Парк готель & Спа" в Первомайському поселенні, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на Новочерушкінській вулиці, а також автостоянку на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.

Проблеми "Газпрому"

Раніше стало відомо, що компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Згодом стало відомо, що щонайменше 19 компаній з понад 10 європейських країн подали позови до російського "Газпрому" через порушення газових контрактів, а їхня загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.