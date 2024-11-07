Санкції працюють: Китайська компанія зупинила великий завод з виробництва телевізорів у Росії

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Причиною зупинки виробництва став тиск на китайську компанію з боку урядів США та ЄС, а також труднощі з оплатою компонентів з Китаю через запроваджені проти РФ санкції, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерело серед місцевих виробників електроніки.

У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах Ленінградської області справді зупинене, але причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року, його потужності дозволяли виробляти до 3,5 млн телевізорів на рік.

"Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні", – пояснив комерційний директор російського маркетплейсу Holodilnik.ru Олексій Погудалов.

За його даними, зараз китайська компанія готується розпродати залишки готової продукції та комплектуючих.

Російський завод TPV Technology виробляв не лише телевізори, а й OEM (Original Equipment Manufacturer) для інших брендів, включаючи власні марки деяких торгових мереж, додав директор департаменту побутової електроніки OCS Владислав Бородін. На його думку, закриття заводу стало наслідком накопичених проблем, посилених труднощами з постачанням компонентів з Китаю і платежами.

"Також свою роль відіграли іміджеві ризики – робота на російському ринку несе певні обмеження для брендів світового рівня", – визнав Бородін.

За даними Holodilnik.ru, за дев'ять місяців 2024 року в Росії було продано 5,24 млн телевізорів, що на 9,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак ціни на них ростуть: у грошах ринок виріс на 5,2% – до 152,6 млрд рублів.

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Як повідомялося, ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія сподівається почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.