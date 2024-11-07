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Новини
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Санкції працюють: Китайська компанія зупинила великий завод з виробництва телевізорів у Росії

путин,тв,пропаганда

Завод китайської TPV Technology в Росії припинив виробництво телевізорів Philips, Sony, Sharp та інших брендів.

Причиною зупинки виробництва став тиск на китайську компанію з боку урядів США та ЄС, а також труднощі з оплатою компонентів з Китаю через запроваджені проти РФ санкції, пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерело серед місцевих виробників електроніки.

У сервісному відділі TPV Technology підтвердили, що виробництво на заводі в Шушарах Ленінградської області справді зупинене, але причину цього не уточнили. Завод працював з 2011 року, його потужності дозволяли виробляти до 3,5 млн телевізорів на рік.

"Китайська сторона через високий ризик вторинних санкцій, з одного боку, і незначність ринку РФ для TPV Technology, з іншого, прийняла рішення припинити прямі продажі в країні", – пояснив комерційний директор російського маркетплейсу Holodilnik.ru Олексій Погудалов.

За його даними, зараз китайська компанія готується розпродати залишки готової продукції та комплектуючих.

Російський завод TPV Technology виробляв не лише телевізори, а й OEM (Original Equipment Manufacturer) для інших брендів, включаючи власні марки деяких торгових мереж, додав директор департаменту побутової електроніки OCS Владислав Бородін. На його думку, закриття заводу стало наслідком накопичених проблем, посилених труднощами з постачанням компонентів з Китаю і платежами.

"Також свою роль відіграли іміджеві ризики – робота на російському ринку несе певні обмеження для брендів світового рівня", – визнав Бородін.

За даними Holodilnik.ru, за дев'ять місяців 2024 року в Росії було продано 5,24 млн телевізорів, що на 9,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Однак ціни на них ростуть: у грошах ринок виріс на 5,2% – до 152,6 млрд рублів.

Читайте також: Санкції працюють: Китай відмовляється страхувати експорт товарів у Росію

Як повідомялося, ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія сподівається почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Автор: 

завод (751) Китай (2180) росія (14585) санкції (4543) телебачення (406)


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Топ коментарі
+3
Це все туфта,головне що кацапськи КаБи працюють по життях укоаїнців і всім можновладцям похер!
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07.11.2024 17:16 Відповісти
+3
На Свинокацапії магазини забиті найновішою технікою, в тому числі Samsung, Apple, Xiaomi, і контрабанда працює аж гай шумить. Тому для них це не проблема
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07.11.2024 17:25 Відповісти
+2
ну хоча би радіоточки зможуть у Шушарах виробляти? Цього було би достатньо.
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07.11.2024 17:14 Відповісти
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Фсьо, телевізорів у рузьге не буде - піззєц рашкє!
Ураааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2024 17:12 Відповісти
Китайська компанія зупинила великий завод з виробництва телевізорів, та відкрила ще більший з виробництва дронів.
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07.11.2024 18:24 Відповісти
Детальніше про це, будь-ласка. Бажано - з координатами. Бо плямкати губенями всі можуть. А фактаж навести - не можуть, бо зазвичай просто повторюють якусь брехню з тєлєгі.
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07.11.2024 19:28 Відповісти
ну хоча би радіоточки зможуть у Шушарах виробляти? Цього було би достатньо.
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07.11.2024 17:14 Відповісти
Думаю будуть інші марки збирати

Частка Philips на ньому склала 1,8%, а сукупна частка в штуках телевізорів Sony і Sharp не перевищує 1%.
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07.11.2024 17:31 Відповісти
ну так, поновлять виробництво "Рубіна", "Радуги" і "Кварца". Ще у пюрера можно викупити ліцензію на виробництво "Горизонта".
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07.11.2024 18:28 Відповісти
картинки з кацапських ресурсів я не бачу, а під VPN заходити для цього ліньки.
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07.11.2024 19:50 Відповісти
сумно, що ви не бачите з їхніх сайтів
там є Рубіни

інші не дивився, але 2,5% цих телевізорів, думаю погоди не зроблять
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07.11.2024 20:01 Відповісти
я розумію, що вам дуже хотілося б мене долучити до інформації про ******* досягнення у виробництві побутової техніки на росії. Але дякую. Про іпортозамєщєніє у кацапських ЗМІ мені читати не цікаво.
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07.11.2024 20:20 Відповісти
причому тут це ?
де ще будувати заводи для країн колишнього СРСР, не у Вірменії ж
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07.11.2024 20:23 Відповісти
та мені якось *****, де китайці будуть будувати заводи по виробництву телевізорів для росіян.
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07.11.2024 20:27 Відповісти
дійсно, ви ж не переживаєте за наші заводи в Китаї.
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07.11.2024 20:59 Відповісти
ну так, дійсно, за ваші заводи у Китаї я не переживаю, бо вони ваші. У нас є за що переживати і без ваших заводів.
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07.11.2024 21:21 Відповісти
А завод з виробництва унітазів?
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07.11.2024 17:14 Відповісти
Санкції працювали проти Венесуели де девальвація місцевої валюти складала 1000% річних, а проти РФ це не санкції це дрочь...
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07.11.2024 17:15 Відповісти
Якби РФ була такою як і Венесуела, то проти неї би теж швидко би спрацювали.
Але, тут швидко не буде. В РФ є запас міцності. Він не вічний, але є.
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07.11.2024 19:54 Відповісти
Це все туфта,головне що кацапськи КаБи працюють по життях укоаїнців і всім можновладцям похер!
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07.11.2024 17:16 Відповісти
Продам "Янтарь" майже новий. Відправлю в любу адресу Паляницею - найновіша доставка для кацапів
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07.11.2024 17:17 Відповісти
"незначність ринку РФ для TPV Technology" - опустили нижче плінтуса
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07.11.2024 17:18 Відповісти
Не хвилюйтесь! У кацапів у коморах та чуланах ще старенькі Рекорди та Бєрьозкі лежать!
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07.11.2024 17:18 Відповісти
Все такий потужний месендж треба знімати санкціі. Та орки сотнями тисяч везуть телевізори з тимчасово окупованих теріторій тому і попит на виробництво в них впав
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07.11.2024 17:23 Відповісти
На Свинокацапії магазини забиті найновішою технікою, в тому числі Samsung, Apple, Xiaomi, і контрабанда працює аж гай шумить. Тому для них це не проблема
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07.11.2024 17:25 Відповісти
Звідки знаєш? Живеш там чи з тік-току?
Samsung, Xiaomi не припиняли постачати техніку - тому це не контрабанда.
Apple - сегмент для олігархів, що можуть купити цю техніку за кордоном.
Про що мову ведеш взагалі?
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07.11.2024 17:39 Відповісти
на росії дофіга користувачів Емейзінгу Єпла . Які нафіг олігархи.. 🤭🤓
Це вже рівень Маратону, повна маячня з виглядом мудрих експертів
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07.11.2024 18:56 Відповісти
Який ***** сегмент олігархів, альо?
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07.11.2024 19:52 Відповісти
"Цей сегмент товарів ніяк санкцій не піддавався, до того ж конкуренти, перш за все китайські, на ринку успішно працюють, маючи значну частку і виробництво», - заявив він.

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07.11.2024 17:27 Відповісти
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07.11.2024 17:58 Відповісти
Це дрібниці. На рф просунуті користувачі дрочать на китайські телевізори TCL.
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07.11.2024 18:33 Відповісти
ТСL справді роблять непоганий телевізори.
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07.11.2024 19:50 Відповісти
Та невже 😳😏 ©>>>>..
А наш мудрий наріт вірить "екс-пердам" , що начебто путінzька Чучхерія нічого не виробляє і лапті в злиднях живуть )))
А тут таке..
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07.11.2024 18:50 Відповісти
Та ще "вумнілюди" вірять пройдисвітам лібертаріанцям, що мовляв для економіки достатньо мати лише айтішніків, та вирощувати рапс і буряки ..
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07.11.2024 18:52 Відповісти
А рашка то вонюче дно, де заводи совкові, аналоговнєтні та взагалі там у всіх сортири на вулиці і щ диркою в дерев'яній підлозі
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07.11.2024 18:53 Відповісти
і ця віра матеріалізується в голосуванні за зельца
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07.11.2024 19:27 Відповісти
Приблизно так і є. Просто треба від'їхати від Москви на 500-600 км
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07.11.2024 19:51 Відповісти
Чому ми весь час переживаємо за матеріальний стан громадян рф? Може треба за громадян України? Шукав в інтернеті дешеву акустичну систему до ноутбука. Результат пошуку - в Україні можна придбати за 11 євро, в РФ - ту ж саму тільки за 7.
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08.11.2024 07:00 Відповісти

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