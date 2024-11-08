"Ситуація продовжує погіршуватися": Російський центробанк констатував посилення проблем на ринку праці

Радник голови Центробанку Росії Кірілл Тремасов констатував, що одна з головних проблем економіки – дефіцит кадрів – продовжує посилюватись.

Про це пише The Moscow Times.

"Ми не бачимо жодних просвітів щодо ринку праці. Тут ситуація не стабілізується, а продовжує погіршуватися. Жорсткість параметрів ринку праці зростає", – сказав Тремасов.

На цьому наголосили і керівники ЦБ Росії, обговорюючи ключову ставку 25 жовтня. Вони вважають дефіцит трудових ресурсів головним чинником, який обмежує можливості розширення пропозиції".

"Безробіття зберігається на історичних мінімумах. Дефіцит трудових ресурсів зростає в широкому колі галузей. Зростання заробітної плати продовжує випереджати зростання продуктивності праці", – перераховували вони.

За словами Тремасова, останнє – це прямий шлях до інфляції.

Проте зробити з цим російськй Центробанк нічого не може. Його регулярні опитування підприємств показують: частка тих, хто відчуває дефіцит кадрів, продовжує зростати.

Кадрова криза в Росії не тільки перешкоджає розширенню виробництва, а й змушує зупиняти працюючі. Так, Центробанк РФ у оглядах регіональної економіки регулярно наводить приклади: "Підприємству в Хабаровському краї через брак фахівців у третьому кварталі довелося зупинити цех з переробки риби. [...] Виробник хліба та хлібобулочних виробів у Сахалінській області через брак кадрів був змушений перейти з семи- на шестиденний робочий тиждень, що призвело до зниження обсягів виробництва. [...] Через дефіцит трудових ресурсів на скорочений робочий тиждень також перейшов виробник будівельних матеріалів Ленінградської області".

Втім, заступник голови адміністрації президента РФ Максім Орєшкін вважає, що бізнес сам у всьому винен: "Зараз постійно йдеться про дефіцит кадрів. Насправді це не дефіцит кадрів, це часто дефіцит управлінських компетенцій у менеджерів тих чи інших компаній".

Проблеми з роботою в Росії

Раніше стало відомо, що Росія на тлі дефіциту робочих рук попросила Зімбабве надати робочу силу, головним чином для будівельного сектору.

Компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За підсумками 2023 року кількість забезпечених роботою росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.

Забезпеченість російських підприємств кадрами у третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

У тому числі в Росії гостро бракує кадрів для роботи на оборонних підприємствах: такі заводи шукають десятки тисяч нових співробітників, пропонуючи надзвичайно високі зарплати у тих регіонах, де вони розташовані.