У Кремлі побачили загрозу дефіциту електроенергії через майнінг криптовалют

В економіці Росії в найближчі 50-10 рків може виникнути проблема дефіциту електроенергії у зв'язку з активним розвитком майнінгу в країні.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента РФ Максим Орєшкін, передає Lenta.ru.

За словами Орєшкіна, на тлі таких тенденцій "окремі елементи енергосистеми стали енергодефіцитними".

"Чи можемо ми в нових умовах створювати потужності з тією ціною, яка була б конкурентною для майнінгу?" – заявив він.

Раніше на тлі ухвалення закону про майнінг постійний представник президента в Сибірському федеральному окрузі Анатолій Серишев висловився за те, щоб законодавчо обмежити видобуток криптовалюти в енергодефіцитних регіонах округу.

Криптовалюта в Росії

Напередодні стало відомо, що російська влада повернулася до законопроєкту про оподаткування операцій із цифровими активами, підготовленого в 2020 році. Так, російський уряд 11 листопада схвалив поправки, згідно з якими криптовалюта набуде статусу майна, а це означає, що фізособи платитимуть із її продажу податок на дохди з фізичних осіб, а юрособи – податок на прибуток.

До того президент Росії Владімір Путін підписав закон про регулювання обігу цифрової валюти, нововведення набрали чинності з 1 листопада.

Закон, з-поміж іншого, дозволив уряду встановлювати заборону або обмеження на здійснення угод із криптовалютою, у тому числі забороняти здійснення майнінгу в окремих суб'єктах Росії чи окремих територіях.

На початку серпн Путін підписав закони, які легалізують в Росії майнінг криптовалют та дозволяють міжнародні розрахунки за допомогою криптовалюти під контролем російського центробанку.

До того стало відомо, що Центробанк РФ планує провести перші міжнародні розрахунки у криптовалюті до кінця року, заявила раніше його голова Ельвіра Набіулліна.

У березні Путін уже підписав базовий закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.

Проблеми з електроенергією в РФ

У середині жовтня стало відомо, що російський монопольний оператор імпорту-експорту електроенергії "ІнтерРАО" звернувся до Грузії та Азербайджану з проханням розглянути можливість поставок електроенерігї в Росію у випадку аварійних режимів.

Цього літа в південних регіонах Росії через аномальну спеку та аварію на Ростовській АЕС довелося вводити обмеження енергопостачання, через аварію на мережах великої електростанції електрику відключали в Приморському краї, після відключення одного з енергоблоків найбільшої ГРЕС у Бурятії було введено обмеження споживання в та у Забайкальському краї.

У програмі розвитку електроенергетичних систем Росії до 2030 року диспетчер енергосистеми "Системний оператор" бачив серйозний енергодефіцит на півдні, у південно-східній частині Сибіру, ​​в енергосистемі Сходу та Московському регіоні.

У червні через пожежу на Новочеркаській ГРЕС у російській Ростовській області вводилися масові відключення електрики у Ростові-на-Дону.

У липні в Ростовській області РФ вкотре запроваджували графіки обмеження енергоспоживання після збою на Ростовській АЕС.

Масштабні проблеми з електропостачанням у південних регіонах РФ загострилися після збою на Ростовській атомній електростанції 16 липня. Тоді автоматика відключила один із енергоблоків через проблеми на турбогенераторі АЕС.

Крім Ростовської області та окупованого Криму, 17 та 18 липня обмеження електропостачання запроваджували у Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, та Кабардино-Балкарії.