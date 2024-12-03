Українці вже подали понад 4 мільйона заявок на виплату "тисячі Зеленського"

На третій день від старту програми "Зимова єПідтримка" українці подали вже понад 4 млн заявок на отримання виплати 1 тис. грн через застосунок "Дія". З них 900 тис. заявок – виплати на дітей.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Темпи подачі заявок від громадян на отримання допомоги від держави за програмою "Зимова єПідтримка" залишаються високими. Це свідчить про актуальність та своєчасність такої соціальної підтримки для українців", – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що завтра, 4 грудня, до програми долучається "Укрпошта", тож допомогу від держави отримають люди старшого віку, люди з інвалідністю, частина з яких проживає у сільській місцевості та на прифронтових територіях.

Ключові показники програми наразі наступні:

900 тис. заявок подано на дітей;

понад 2,5 млн заявок за першу добу, 1 млн заявок – за другу добу;

65% користувачів – жінки, 35% чоловіки.

Раніше стало відомо, що за добу державна програма "Зимова єПідтримка" стала наймасовішою онлайн-послугою у світі.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1 тис. грн спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової "єПідтримки", і ті, хто оформив її за кордоном, матимуть її повернути.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"