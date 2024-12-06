В Україні почали знижуватися ціни на цибулю

Після недавнього подорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на цибулю. Продаж ріпчастої цибулі відбувається в межах 10-16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що знижувати ціни продавці змушені через помітне зниження попиту в даному сегменті. Водночас якість цибулі у сховищах стрімко погіршується, через що її власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту та скоріше розпродати наявну продукцію.

Аналітики зауважують, що більшість фермерів на сьогоднішній день вважають за краще утримуватися від продажу цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни.

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Ще на початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Раніше стало відомо, що в Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Перед тим повідомлялося, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.