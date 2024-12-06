БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
903 10

В Україні почали знижуватися ціни на цибулю

В Україні почали знижуватися ціни на цибулю

Після недавнього подорожчання в Україні знову знизилися відпускні ціни на цибулю. Продаж ріпчастої цибулі відбувається в межах 10-16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що знижувати ціни продавці змушені через помітне зниження попиту в даному сегменті. Водночас якість цибулі у сховищах стрімко погіршується, через що її власники знижують ціни, щоб таким чином стимулювати темпи збуту та скоріше розпродати наявну продукцію.

Аналітики зауважують, що більшість фермерів на сьогоднішній день вважають за краще утримуватися від продажу цибулі, посилаючись на вкрай низькі ціни.

Читайте також: В Україні почала дорожчати капуста. Ціни перевищують минулорічні у 2,7 раза

Ще на початку грудня 2023 року українські виробники відвантажували цибулю в середньому на 20% дорожче, ніж сьогодні.

Раніше стало відомо, що в Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Перед тим повідомлялося, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.

Автор: 

продукти (735) ціни (3443)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+3
борщовий набір від віслюка все дешевшає та б'є рекорд доступності... Зебіли смачного!
показати весь коментар
06.12.2024 13:18
+3
зелених загалом пересадити на счі, чи може щі (хз). Хай жеруть, доки не посиніють!
показати весь коментар
06.12.2024 13:32
+2
Все для агента "Буратіно"..
показати весь коментар
06.12.2024 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все для агента "Буратіно"..
показати весь коментар
06.12.2024 13:12 Відповісти
А по телемарафону це має бути як breaking news, от перемогли, не то що ваш Порошенко..
показати весь коментар
06.12.2024 13:15 Відповісти
Так, знизилися, бо гнити почала. Треба збагрити якнайшвидше
показати весь коментар
06.12.2024 13:17 Відповісти
борщовий набір від віслюка все дешевшає та б'є рекорд доступності... Зебіли смачного!
показати весь коментар
06.12.2024 13:18 Відповісти
зелених загалом пересадити на счі, чи може щі (хз). Хай жеруть, доки не посиніють!
показати весь коментар
06.12.2024 13:32 Відповісти
яєшня по 17 із цибулькою дешевою - вийду на ту ж суму
показати весь коментар
06.12.2024 13:24 Відповісти
зафартило! Наїмося досхочу!
показати весь коментар
06.12.2024 13:28 Відповісти
Нівчому собі не відказуй - візьми 16(шістнадцять) гривень - купи КІЛОГРАМ цибулі та в тихому місці навалкуйся досхочу... 🤣
показати весь коментар
06.12.2024 13:57 Відповісти
👍 Дай Боже тобі здоровля!
показати весь коментар
06.12.2024 22:00 Відповісти
Он не обучаемы! Видел в мае сего года как с овощных бутиков на базаре аыкидалт ту смердючу цибулю прямо в мусорные баки. И шо? История повторяется
показати весь коментар
06.12.2024 14:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 