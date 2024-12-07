В Україні почали дешевшати помідори

Українські трейдери фіксують нову хвилю зниження цін на імпортні помідори. Короткочасне, але помітне підвищення цін минулого тижня було спричинено різким зниженням попиту на турецькі томати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також експерти зазначають, що цього тижня у продаж надходили лише поодинокі партії місцевих тепличних овочів, оскільки більшість господарств вже завершили сезон реалізації.

Водночас пропозиція імпортних помідорів на українському ринку продовжувала поступово збільшуватися, що і стало основною причиною зниження цін у цьому сегменті.

Так, на сьогоднішній день тепличні томати надходять у продаж по 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), що в середньому на 11% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Головною причиною зниження цін у сегменті тепличних томатів, виробники називають різке зниження попиту на цю продукцію, а також якість овочів, що пропонуються.

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Водночас на сьогоднішній день імпортні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 54% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Проте більшість представників оптових компаній не відкидають подальшого цінового зниження.

За словами трейдерів, за збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені знову поступатися ціною, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах.

Раніше стало відомо, що в Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Перед тим повідомлялося, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.