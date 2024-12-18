Наслідки мобілізації від Путіна: Росія розраховує отримати робочу силу в Пакистані

Росія готова розглянути можливість спрощення в'їзду громадян Пакистану після підписання міжурядової угоди про реадмісію (згоду держави на прийом своїх громадян). Наразі проєкт угоди вже обговорюється між країнами.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає The Moscow Times.

"Що стосується лібералізації візового режиму з Пакистаном, то ми готові розглянути можливість спрощення порядку в'їзду пакистанських громадян до Росії", – сказала Захарова.

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За даними звіту ООН (World Population Prospects 2024), Пакистан лідирує у світі з міграції та втратив минулого року 1,6 млн осіб. У Росії при цьому спостерігається гостра нестача працівників, а загалом економіка Росії втратила мільйон людей лише за рахунок відправлення громадян на війну проти України.

Багато російських компаній зупиняв складніший найм громадян Пакистану, але візове питання зрушило цей процес.

Так, інтерес до співробітників без знання російської мови викликаний скороченням трудових мігрантів із країн СНД.

Російський бізнес уже розраховує на мігрантів із Пакистану. Зокрема, йдеться про робітників без кваліфікації: пакувальників, збирачів тари, операторів виробничих ліній. Також ведуться консультації щодо залучення електромонтажників, металургів та будівельників.

Проблеми з нестачею працівників у Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії її на тлі дефіциту робочих рук різко зросла кількість працюючих підлітків. Так, за підсумками 2023 року кількість забезпечених роботою росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.