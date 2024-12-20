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Новини
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Російські мобільні оператори почали уповільнювати доступ до YouTube. Раніше обмежувалася тільки десктопна версія

Російські мобільні оператори почали уповільнювати доступ до YouTube

Усі російські мобільні оператори – МТС, "Билайн", "Мегафон", "Теле2" і Yota – уповільнили доступ до серверів, що роздають відео YouTube.

Про це свідчать дані моніторингу доступності з використанням потужностей стільникових операторів у РФ, передає The Moscow Times.

"З вільного інтернету запит до контрольної точки відпрацьовує за 0,036 секунди в середньому. З Росії зараз більше 70% запитів працює більше 10 секунд, 30%, що залишилися, – від 7 до 10 секунд", – оцінив масштаби уповільнення IT-експерт на російському ринку.

Як випливає із внутрішньої статистики Google, уповільнення роботи YouTube в Росії посилюється з серпня, "нова хвиля" почалася 15 грудня.

До того на уповільнення роботи відеохостингу переважно спостерігалося у провайдерів домашнього інтернету.

Раніше блокування "становило близько 30%" і стосувалося лише десктопних версій платформи, проте з середини грудня обмеження почали посилюватися, торкаючись мобільної версії YouTube.

Інше джерело на IT-ринку Росії підтвердило наявність серйозного, але поки що неповного уповільнення роботи платформи на мобільних пристроях.

Представник Google розповів, що компанії відомо про скарги користувачів на недоступність YouTube в Росії, але наголосив, що це не пов'язано з технічними проблемами чи діями з боку компанії.

Блокування YouTube у Росії

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.

Швидкість роботи відеохостингу YouTube у Росії знизилася на початку вересня до рекордно низького рівня.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Автор: 

YouTube (137) інтернет (1332) мобільний зв’язок (787) росія (14203) санкції (4387) соціальні мережі (759)


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Топ коментарі
+4
Нафіг кацапам YouTube, коли в них є "тєлік"
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20.12.2024 08:36
+4
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20.12.2024 08:45
+3
Менше кацапської козлотм буде смердіти в ютубі.
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20.12.2024 08:37
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Нафіг кацапам YouTube, коли в них є "тєлік"
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20.12.2024 08:36 Відповісти
Єдиний порятунок це бояришнік
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20.12.2024 08:45 Відповісти
Менше кацапської козлотм буде смердіти в ютубі.
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20.12.2024 08:37 Відповісти
Скоро просто будуть переказувати
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20.12.2024 08:44 Відповісти
Ага, як при союзі до 70х минулого ст., збирались у клЮбах й заслуховували парторгів, або спеціально навчених лекторів))

Або на підприємствах по радіо..
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20.12.2024 08:48 Відповісти
в тбілісі того "грозового времья", у якогось грузіна був генератор, і коли пропадав свет, а йшла чергова серія "просто марії" він його стартував і дивився. а потім виходив на вулицю з стульчіком, сідав і за гроші розказував про шо там йшлось ))). ще десь в якійсь газетьонкі тих же часів фото його було, з картонкою в ногах з рекламою послуги та ціною ))) сьодні в парашу контрабасом будуть сідюки передавать, з записами найбільш популярних на болотах ексгібіціоністів ютуберів ))
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20.12.2024 09:07 Відповісти
А не проще за гроші пускати їх подивитись у нього на телевізорі? Ну, щоб не замарачуватись з розповідями.
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20.12.2024 09:27 Відповісти
)) загадочная грузінськая душа!
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20.12.2024 09:29 Відповісти
Ну якщо йому сам процес розповіді подобається та ще й гроші за це отримувати, то зрозуміти можна...
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20.12.2024 09:32 Відповісти
ну й аудіторія ширшеє )) халупа могла буть малою, скільки туди б влазило на сєанс? а так - отхват с масс! ))
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20.12.2024 09:54 Відповісти
У вікно тєлік виставе і нехай дивляться. На подвір'ї міста всім хватить
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20.12.2024 10:01 Відповісти
хз. мабуть не міг у вікно, може жив десь на 100у етажі тбіліського нєбоскрёба тих часів. думаю, просто обажав ще "а поговорить" бонусом ))
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20.12.2024 10:10 Відповісти
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20.12.2024 08:45 Відповісти
Це дуже добре, бо переконати в чомусь їх неможливо. А так менше будуть пирскати ядом в коментарях.
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20.12.2024 08:57 Відповісти
там з понеділька всирачка - галкіної канал хакнули й стерли ))) і тут очєрєдноє всєлапотноє горєчко ))
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20.12.2024 09:09 Відповісти
А,що за галкіна.
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20.12.2024 09:16 Відповісти
відома в вузьких колах класична расєйськая бродяжка, з класичним тамошнім жлобством (хоч зуби вставила, мабуть падпісчіки скинулись). ну парашним пролєтаріям нравіцца! )
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20.12.2024 09:33 Відповісти
Десктопний ютуб? Це щось новеньке.
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20.12.2024 10:14 Відповісти
В ютубі правда ранить крихкі голови московитів
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20.12.2024 10:24 Відповісти
На "Вататуб" перейдуть. Як дєды...
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20.12.2024 10:46 Відповісти
Повернуться до старих забав:
- кулачні бої на льоду стенка на стенку
- хажденіє в лєс поки не задєрьот медведь...
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20.12.2024 12:36 Відповісти
Як завжди, росіяни намагаються заблокувати доступ до правди. Заборона на YouTube - це ще один крок до ізоляції від світу.
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20.12.2024 17:07 Відповісти

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