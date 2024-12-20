Російські мобільні оператори почали уповільнювати доступ до YouTube. Раніше обмежувалася тільки десктопна версія

Усі російські мобільні оператори – МТС, "Билайн", "Мегафон", "Теле2" і Yota – уповільнили доступ до серверів, що роздають відео YouTube.

Про це свідчать дані моніторингу доступності з використанням потужностей стільникових операторів у РФ, передає The Moscow Times.

"З вільного інтернету запит до контрольної точки відпрацьовує за 0,036 секунди в середньому. З Росії зараз більше 70% запитів працює більше 10 секунд, 30%, що залишилися, – від 7 до 10 секунд", – оцінив масштаби уповільнення IT-експерт на російському ринку.

Як випливає із внутрішньої статистики Google, уповільнення роботи YouTube в Росії посилюється з серпня, "нова хвиля" почалася 15 грудня.

До того на уповільнення роботи відеохостингу переважно спостерігалося у провайдерів домашнього інтернету.

Раніше блокування "становило близько 30%" і стосувалося лише десктопних версій платформи, проте з середини грудня обмеження почали посилюватися, торкаючись мобільної версії YouTube.

Інше джерело на IT-ринку Росії підтвердило наявність серйозного, але поки що неповного уповільнення роботи платформи на мобільних пристроях.

Представник Google розповів, що компанії відомо про скарги користувачів на недоступність YouTube в Росії, але наголосив, що це не пов'язано з технічними проблемами чи діями з боку компанії.

Блокування YouTube у Росії

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.

Швидкість роботи відеохостингу YouTube у Росії знизилася на початку вересня до рекордно низького рівня.

У грудні стало відомо, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.