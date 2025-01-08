Конкуруючі фотостоки Getty Images і Shutterstock хочуть об’єднатися заради виживання в епоху штучного інтелекту

Компанія Getty Images заявила, що збирається об’єднатися зі своїм конкурентом Shutterstock, щоб створити потужний центр стокових зображень, орієнтований на епоху штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Компанії, які є двома найбільшими гравцями в індустрії ліцензованого візуального контенту, роблять ставку на те, що їхнє об'єднання допоможе скоротити витрати та розвинути свій бізнес, розблокувавши більше можливостей для отримання прибутку в той час, коли використання генеративних інструментів штучного інтелекту зростає та створює проблеми для галузі. Так, розповсюджені сервіси генерування зображень можуть створити будь-яку картинку лише за текстовим запитом користувача.

Також зазначається, акції обох компаній падали протягом останніх чотирьох років, оскільки використання мобільних камер знижує попит на стокові фотографії, проте після оголошення про злиття акції Shutterstock зросли на 27%, а Getty Images — на 50%.

Нова компанія називатиметься Getty Images Holdings. Її вартість оцінюється у $3,7 млрд. Інвестори Getty володітимуть приблизно 54,7% об'єднаної компанії, а акціонери Shutterstock – рештою.

Очікується, що угода принесе $150-$200 млн щорічної економії витрат до третього року існування об'єднаної компанії.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація Amazon.com Inc. інвестує $4 млрд у стартап зі штучного інтелекту Anthropic, таким чином посилюючи свою участь у розвитку одного з головних конкурентів OpenAI – розробника ChatGPT.

Штучний інтелект у світі

Як повідомлялося, на початку серпня минулого року в Європейському Союзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

До того директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

У травні 2024 року Рада Європи ухвала першу конвенцію щодо захисту прав людини і демократії в умовах розвитку технологій штучного інтелекту.

Штучний інтелект в Україні

У листопаді Міністерство економіки України, Міністерство цифрової трансформації та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту.

Наприкінці червня Міністерство цифрової трансформації презентувало Білу книгу – документ, який детально описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні.

У квітні Кабінет Міністрів України схвалив концепцію державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту у пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року.

Восени у Верховній Раді розробили проєкт Стратегії формування інноваційного цифрового парламенту, який передбачає впровадження штучного інтелекту.

Перед тим віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував розробку політики для впровадження штучного інтелекту в роботу держави.