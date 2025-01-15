БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Відключень газу для населення через атаку росіян немає, – "Нафтогаз"

газ

Уранці 15 січня російські військові завдали чергових ударів по газовій інфраструктурі України. Ворог прагне залишити українців без тепла та газу.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Утім наголошується, що всі підприємства Групи працюють в штатному режимі.

"Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень. Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч та вранці 15 січня ворог атакував БПЛА й ракетами Львівську область. Унаслідок удару є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також відомо про атаку на критичну інфраструктуру Прикарпаття.

Унаслідок атаки на об’єкти енергетики "Укренерго" вимушено запровадило аварійні відключення світла у низці областей. Наразі їх скасували.

Президент Володимир Зеленський пізніше повідомив, що ціллю ворога була газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя українців. 

газ (8069) Нафтогаз (3347)
