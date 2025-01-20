У судді Верховного суду Жукова знайшли маєток під Києвом з виноградниками і винним погребом. ВIДЕО

Родина судді Касаційного Верховного суду Сергія Жукова живе в маєтку під Києвом, що розташований на 4 гектарах землі, де окрім будинків є озера та виноградники.

Однак у декларації судді усього цього майна немає, а сам Сергій Жуков пояснює, що орендує лише будинок, а до решти території жодного стосунку немає, хоча власниками цих ділянок вказані близькі до нього люди, з'ясували журналісти Bihus.info.

Сергій Жуков із 2017 року працює суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного суду України. До того Жуков був адвокатом і мав власну юридичну компанію у Дніпрі, де встиг побути місцевим депутатом.

Дружина Сергія Жукова – Євгенія теж суддя, нині вона працює у Київському окружному адміністративному суді.

У деклараціях подружжя Жукових вказані паркомісце та дві квартири (в Дніпрі та Києві), а також дві машини – Volkswagen Touareg 2012-го та Volkswagen Golf 2009-го років випуску.

Але живе суддівська родина не у задекларованій квартирі, а у маєтку під Києвом. На його території розташовані два будинки, є ділянка лісу, каскад озер, теплиці, виноградники і винний погріб. За ринковими цінами, вартість цього майна може становити близько $1 мільйона.

Сама територія маєтку загальною площею 4 гектари складається з 11 ділянок, які належать різним власникам. Але всі вони так чи інакше пов’язані з суддею Жуковим і почали скуповувати там землю та будуватися ще з 2020-го року.

Зокрема, будинок, де живе суддівська родина, та ще кілька ділянок офіційно належать Андрію Москальову. Він – ріелтор з Дніпра і давній знайомий Жукова. Свого часу Жуков продав Москальову нерухомість.

Ще частина землі, зокрема, під виноградниками, належать Владиславу Дмитруку – приватному підприємцю з Чернігівщини. Він також давно знайомий з Жуковим, що сам підтвердив у коментарі журналістам. До того, як Дмитрук купив ділянки під Києвом, їхнім офіційним власником був помічник Жукова – Богдан Жила.

Ще один, найбільший шматок землі площею 180 соток, де розкинулись озера, належить Дмитру Жорніченку. Чоловік також давній близький знайомий судді. Зокрема, на нього у 2017 році Жуков переписав свою частину юридичного бізнесу, коли отримав посаду судді.

Також на Жорніченка був оформлений ще один будинок на території, який у листопаді 2024 року офіційно купив син судді Жукова – Станіслав. Він студент і з-поміж офіційних доходів має лише стипендію.

За словами самого судді Жукова, його син продав квартиру в Дніпрі і за ці кошти придбав нерухомість під Києвом. Щоправда, сам суддя не знає, за скільки син купив будинок, а син – суму згадати не може.

За даними джерел Bihus.Info, ніхто зі знайомих судді не мав співмірних офіційних доходів на купівлю нерухомості під Києвом.

На запитання журналістів сам Жуков зазначив: "Я готовий написати заяву і пройти повну перевірку НАЗК у мене є усі відповідні документи".

Як повідомлялося, у травні 2023 року НАБУ викрило схему одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали на той час голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Спільник Князєва уклав угоду з прокурором і отримав умовне покарання, справа щодо самого Князєва все ще розглядається у суді.

Керівник САП Олександр Клименко уточнював, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів.