Україна може імпортувати 4 мільярди кубометрів американського газу, це коштуватиме щонайменше $1 мільярд, – Reuters

Україна цього року може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Про це розповів голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа в інтерв'ю Reuters.

Як зазначається, імпорт газу зі США в Україну має потенціал для зміцнення економічного партнерства з Вашингтоном, а наявність американського газу в українських сховищах може стримувати російські атаки.

За словами Липпи, Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня по жовтень.

Розрахунки Reuters, засновані на середніх цінах на газ, показують, що загальна вартість імпорту становитиме щонайменше $1 млрд.

"Якщо ми беремо політичний аспект, то для нас краще доставити якомога більше (американського СПГ, – ред.) до Польщі й поступово доставляти його до нас", – сказав Липпа.

Липпа зазначив, що СПГ в Україну можуть поставляти з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Польські та литовські маршрути найдешевші, але, за словами Липпи, Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський з'єднувальний трубопровід дозволяє імпортувати лише до 7 млн кубометрів на добу порівняно з потребою в 20-25 млн кубометрів на добу.

Готуючись до зимового опалювального сезону, Україна зазвичай починає закачувати газ у сховища, коли поточний сезон пікового попиту закінчується приблизно в квітні. До середини жовтня Україні необхідно мати в запасі щонайменше 13 млрд кубометрів газу для безперебійного проходження опалювального сезону.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що частину пошкоджених російськими атаками потужностей газовидобутку України можна буде відновити, за оптимістичними прогнозами, не раніше вересня-листопада цього року, і вони охоплюють приблизно 25% видобутку, який мала Україна до початку масованих ударів по енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що ситуація з газом в Україні через обстріли Росії непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Перед тим видання Reuters писало, що Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.