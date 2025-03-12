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Новини
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Україна може імпортувати 4 мільярди кубометрів американського газу, це коштуватиме щонайменше $1 мільярд, – Reuters

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Україна цього року може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Про це розповів голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа в інтерв'ю Reuters. 

Як зазначається, імпорт газу зі США в Україну має потенціал для зміцнення економічного партнерства з Вашингтоном, а наявність американського газу в українських сховищах може стримувати російські атаки.

За словами Липпи, Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня по жовтень.

Розрахунки Reuters, засновані на середніх цінах на газ, показують, що загальна вартість імпорту становитиме щонайменше $1 млрд.

"Якщо ми беремо політичний аспект, то для нас краще доставити якомога більше (американського СПГ, – ред.) до Польщі й поступово доставляти його до нас", – сказав Липпа.

Липпа зазначив, що СПГ в Україну можуть поставляти з терміналів у Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Польські та литовські маршрути найдешевші, але, за словами Липпи, Україні доведеться використовувати й інші трубопроводи, оскільки польський з'єднувальний трубопровід дозволяє імпортувати лише до 7 млн кубометрів на добу порівняно з потребою в 20-25 млн кубометрів на добу.

Готуючись до зимового опалювального сезону, Україна зазвичай починає закачувати газ у сховища, коли поточний сезон пікового попиту закінчується приблизно в квітні. До середини жовтня Україні необхідно мати в запасі щонайменше 13 млрд кубометрів газу для безперебійного проходження опалювального сезону.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що частину пошкоджених російськими атаками потужностей газовидобутку України можна буде відновити, за оптимістичними прогнозами, не раніше вересня-листопада цього року, і вони охоплюють приблизно 25% видобутку, який мала Україна до початку масованих ударів по енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що ситуація з газом в Україні через обстріли Росії непроста, але не критична й перебуває під повним контролем.

Перед тим видання Reuters писало, що Україна планує в лютому та березні імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи, щоб компенсувати зменшення видобутку на 40% внаслідок російських ракетних ударів.

Автор: 

газ (7922) імпорт (2312) США (4862) скраплений газ (1138) Оператор ГТС (453)


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10+ гривень. А зараз 7
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12.03.2025 19:04 Відповісти
Свого газу до біса...вони імпортувати хочуть..
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12.03.2025 19:20 Відповісти
Ти в курсі скільки свердловин знищили за останній час ?
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12.03.2025 21:01 Відповісти
в мене вже тиждень в кімнаті 25 С при відкритих дверях на лоджію. Камі віна тіки база для крадіння в особливо великих розмірах таких що найвищі особи соромливо заплющують очі.
А потім ми чудуємось коли на Заході щось не так.
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12.03.2025 19:52 Відповісти
поки "зе" буде в Україні,,,ніякого імпорту газу не буде
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12.03.2025 20:15 Відповісти

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