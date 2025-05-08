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Іспанський острів залишився без електроенергії

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

У четвер у кількох районах іспанського острова Ла-Пальма на Канарському архіпелазі сталося відключення електроенергії.

Про це пише Reuters із посиланням на місцеву владу.

Водночас зазначається, що острів не постраждав від масштабного відключення електроенергії, яке 28 квітня вразило більшу частину Іспанії та Португалії.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня сталися масштабні відключення світла. Внаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів.

Деякі райони Гренландії тоді втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема, були відсутні інтернет та телефонний зв'язок.

Станом на 29 квітня на більшій частині території Іспанії та Португалії відновили енергопостачання. Водночас збитки від одноденного блекауту в Іспанії оцінили в 400 мільйонів євро.

Автор: 

Іспанія (230) електроенергія (4259) блекаут (49)


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