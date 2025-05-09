Ціни на нафту зросли на тлі торговельної угоди між Великою Британією та США

Ціни на нафту зросли 9 травня через послаблення торговельної напруженості між провідними США та Китаєм, а також оголошення про "проривну" торговельну угоду між Великою Британією та Сполученими Штатами.

Як пише Reuetrs, ціна на нафту марки Brent зросла на 23 центи, до $63,07 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки WTI збільшилася на 21 цент, до $60,12 за барель, передає Укрінформ.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зустрінеться з головним економічним чиновником Китаю, віцепрем'єром Хе Ліфеном, у Швейцарії 10 травня, щоб обговорити питання врегулювання торговельних суперечок, які загрожують зростанню споживання сирої нафти.

"Якщо обидві сторони призначать дату початку офіційних торговельних переговорів і домовляться про зниження своїх нинішніх високих тарифів один проти одного, поки триватимуть переговори, ринки отримають перепочинок, і ціна на нафту може зрости ще на $2-3 за барель", – сказав засновник компанії, що займається аналізом ринку нафти Vanda Insights, Вандана Харі.

Експорт Китаю зріс швидше, ніж очікувалося, у квітні, тоді як імпорт скоротив своє падіння, показали митні дані, опубліковані в п'ятницю, що дало Пекіну певне полегшення напередодні переговорів про тарифи зі США цими вихідними.

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Окремо президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили, що Лондон погодився знизити тарифи на імпорт із США з 5,1% до 1,8%. Вашингтон знизив мита на британські автомобілі, але залишили 10% тариф на більшість інших товарів.

"Будь-які подальші торговельні угоди США після угоди з Великою Британією з іншими основними торговельними партнерами матимуть лише незначний вплив на настрої щодо нафти", – додав Харі.

В інших країнах Організація країн-експортерів нафти та її союзники, або ОПЕК+, планують збільшити видобуток, що може продовжувати тиснути на ціни на нафту. Опитування Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК дещо знизився у квітні, оскільки скорочення виробництва в Лівії, Венесуелі та Іраку переважило заплановане збільшення видобутку.

Жорсткіші санкції США щодо Ірану також можуть обмежити постачання та підвищити ціни. Санкції проти двох невеликих китайських нафтопереробних заводів за купівлю іранської нафти ускладнили для них отримання сирої нафти та змусили їх продавати свою продукцію під альтернативними назвами, повідомили джерела у четвер.