Суд заочно арештував "смотрящего за Києвом" Комарницького. Він втік за кордон за допомогою правоохоронців

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід для столичного бізнесмена Дениса Комарницького у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення ВАКС ухвалив ще 9 травня, проте сама ухвала про заочний арешт засекречена, повідомляє "Слово і діло" із посиланням на джерела в антикорупційних органах.

За словами співрозмовників видання, за рішенням суду, після затримання Комарницькогойого мають протягом 48 годин доставити до суду для застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід.

Водночас адвокат Комарницького вже подав апеляційну скаргу на заочний арешт, суд призначив засідання для розгляду цієї скарги на 12:45 28 травня, свідчать дані порталу "Судова влада".

Раніше антикорупційний суд наклав арешт на майно Комарницького, його дружини та водія. Зокрема, йшлося про рухоме та нерухоме майно, корпоративні права у ТОВ "Центр розвитку економіки і права" та ПрАТ "Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування", автівки Mercedes-Benz S 500, Toyota Camry 2020 року випуску, Toyota Land Cruiser 2021 року випуску, GMC Yukon XL, Mercedes-AMG GLE 53, готівкові гроші та кошти на рахунках у "Сенс Банку", "Ощадбанку", "Комінбанку", "Банку інвестицій та заощаджень", а також кошти у "Сенс Банку", які належать дружині Комарницького.

Операція "Чисте місто"

Як повідомлялося, 6 лютого НАБУ провело масштабну операцію "Чисте місто" у межах справи про корупцію у земельній та бюджетній сфері Києва.

Тоді про підозри у справі повідомили 10 осіб, серед них – керівник злочинної організації, ексдепутат Київради і бізнесмен Денис Комарницький, а також заступник голови КМДА Петро Оленич, голова постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайло Терентьєв.

Затримати вдалося лише 7 із них, самого Комарницького НАБУ оголосило у розшук 10 лютого. У березні стало відомо, що Комарницький зміг виїхати з України за кордон вже після оголошення йому підозри.

Пізніше журналісти дізналися, що він незаконно перетнув кордон з Румунією та наразі перебуває у Відні, а виїхати за кордон йому допомогли співробітники поліції та люди з посвідченнями працівників СБУ. До кордону він дістався під прикриттям авто з табличкою "200", яким зазвичай перевозять полеглих українських бійців.

НАБУ звинувачує Комарницького в організації злочинної схеми, яка діяла на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року. Проте підозру складено лише за одним епізодом про незаконне виділення у 2023-2024 роках землі у центрі Києва вартістю 11,6 млн грн.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Як Комарницький судиться в Україні за честь і гідність та намагається зняти арешт зі свого майна

Хто такий Денис Комарницький?

Денис Комарницький – лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років і має давні інтереси у будівельній сфері. У 2020 році народний депутат Гео Лерос передав журналістам Bihus.Info флешку із скопійованим вмістом одного з робочих комп’ютерів Комарницького, який учили співробітники СБУ вилучили під час попередніх обшуків. На комп’ютері містилися так звані "понятійки", що стосувалися функціонування будівельного ринку міста.

З опублікованих матеріалів стало відомо, що останніми роками Комарницький був головним "смотрящим" за сферами будівництва та комунального господарства в Києві. Зокрема, компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували від комунальних підприємств Києва великі підряди на будівництва та реконструкції.

У тому числі, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого за рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах вплив Комарницького в Києві суттєво виріс, а журналісти Bihus.Info називали Комарницького "смотрящим за Києвом від Офісу президента".

Зокрема, журналісти виявили зв’язки Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, які у 2020-му призвели до того, що в список "Слуги народу" на місцевих виборах в Києві потрапили близькі до Комарницького люди. Це спричинило конфлікт в самій політсилі.

У 2020 році в мережі з’явився аудіозапис телефонної розмови між заступником київського міського голови Вячеславом Непопом і Комарницьким. В розмові Комарницький ображає і принижує Непопа, а також погрожує йому.