Виробник віскі Johnnie Walker та пива Guinness може втратити $150 мільйонів через мита Трампа

Один з найбільших у світі виробників алкогольних напоїв – британська компанія Diageo – оцінив можливі збитки від мит США у $150 млн у річному вимірі.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає LIGA.net.

Як зазначається, це станеться за умови, що "поточні мита в розмірі 10% збережуться як для імпорту з Великої Британії, так і для імпорту з Європи до США, імпорт мексиканських і канадських спиртних напоїв у США залишиться звільненим від сплати відповідно до USMCA, а також що не буде жодних інших змін у тарифах".

Проте компанія розраховує пом'якшити приблизно половину очікуваних збитків.

"Тарифи між США та Китаєм не мають істотного впливу на наш бізнес. Ми очікуємо, що з урахуванням уже вжитих заходів щодо встановлення цін ми зможемо пом'якшити приблизно половину цього впливу на операційний прибуток на постійній основі", – сказано в повідомленні компанії.

У Diageo заявили, що "багаторічний досвід управління міжнародними тарифами" дає компанії впевненість в успішному проходженні нового режиму.

Крім того, Diageo має намір скоротити витрати приблизно на $500 млн протягом наступних трьох років у межах ширшої програми, спрямованої на підвищення її ефективності.

Компанія Diageo зі штаб-квартирою у Лондоні є власницею винокурень, які виробляють 40% усього шотландського віскі з більш ніж 24 брендами, такими як Johnnie Walker, J&B і Buchanan's. Серед провідних брендів, крім віскі, пиво Guinness, горілка Smirnoff, лікер Baileys, ром Captain Morgan, джин Tanqueray і Gordon's. Компанія працює в 180 країнах і налічує понад 30 000 співробітників по всьому світу.

Мита Трампа

Як повідомлялося, 16 травня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох-трьох тижнів визначить ставки мит для торговельних партнерів.

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 10% на весь імпорт товарів у США. Додаткові тарифи запроваджені проти 74 країн та ЄС, з якими США має від'ємне сальдо зовнішньоторгівельного балансу.

Зокрема, мита для Китаю спочатку становили 34%. У відповідь Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією президента США Дональда Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт сягнула 145%.

У травні США та Китай досягли угоди про призупинення дії рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.

Також США вже ухвалили угоди з ОАЕ та Саудівською Аравією на $200 млрд та $600 млрд відповідно.