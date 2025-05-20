В Іспанії зникли мобільний зв’язок та інтернет

Через чотири тижні після того, як у країні сталося відключення електроенергії, 20 травня вся мобільна мережа Іспанії зазнала збою. Не працювали всі провідні оператори зв'язку, включаючи Vodafone.

Як пише The Independent, в країні спостерігаються проблеми із мобільним зв’язком, інтернетом, передає Укрінформ.

Крім того, не працювали лінії екстреної допомоги 112 у великих містах, зокрема у Мадриді, Барселоні, Севільї та Валенсії. Мережі вийшли з ладу після модернізації мережі компанією Telefonica.

"Ми провели модернізацію мережі, яка вплинула на певні послуги в деяких компаніях. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми", – заявив представник компанії.

Найбільше постраждали стаціонарні телефони, але певною мірою постраждали і голосові послуги Telefonica. Екстрені служби через те, що телефонні лінії вийшли з ладу, були змушені надавати нові телефонні номери для тих, хто їх потребував.

Вебсайт Downdetector повідомив, що проблеми почалися близько 2 години ночі, причому 72% повідомлень стосувалися перебоїв, 18% – відсутності сигналу, а 10% – повного відключення зв'язку в певному районі.

Міністерство цифрової трансформації та державної служби Іспанії заявило, що відстежує ситуацію і запитує точну інформацію та часові рамки для вирішення проблеми.

Як повідомлялося, в Іспанії та Португалії 28 квітня сталися масштабні відключення світла. Внаслідок цього було зупинено роботу, аеропортів, метро та приміських поїздів.

Деякі райони Гренландії тоді втратили доступ до основних супутникових послуг, зокрема, були відсутні інтернет та телефонний зв'язок.

Станом на 29 квітня на більшій частині території Іспанії та Португалії відновили енергопостачання.

Найбільший банк Іспанії CaixaBank SA оцінив збитки країни внаслідок одноденного блекауту у 400 млн євро.