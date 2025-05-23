"Урожай закінчився". У Мінсільгоспі РФ заявили, що росіяни з’їли всі вирощені в країні овочі

Овочі в Росії подорожчали, адже що її власні запаси закінчуються і поки що росіянам доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву Мінсільгоспу РФ.

"На сьогодні торішній урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція з дружніх країн, яка визначає ціни на ринку", – пояснили у відомстві.



У міністерстві додали, що до цієї ситуації призвів високий попит та неврожайний 2024 рік. Таким чином, відомство відреагувало на різке подорожчання "борщового набору".

Так, за рік роздрібна ціна картоплі злетіла на 166,5%, а цибулі та білокачанної капусти – на 87,2% та 56,8% відповідно. Буряк підріс у ціні на 11,9%, а помідори – на 1,2%.

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Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.

Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.