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Новини
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"Урожай закінчився". У Мінсільгоспі РФ заявили, що росіяни з’їли всі вирощені в країні овочі

овочі

Овочі в Росії подорожчали, адже що її власні запаси закінчуються і поки що росіянам доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву Мінсільгоспу РФ.

"На сьогодні торішній урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція з дружніх країн, яка визначає ціни на ринку", – пояснили у відомстві.

У міністерстві додали, що до цієї ситуації призвів високий попит та неврожайний 2024 рік. Таким чином, відомство відреагувало на різке подорожчання "борщового набору".

Так, за рік роздрібна ціна картоплі злетіла на 166,5%, а цибулі та білокачанної капусти – на 87,2% та 56,8% відповідно. Буряк підріс у ціні на 11,9%, а помідори – на 1,2%.

Читайте також: Росія та Білорусь стикаються з рекордними цінами на картоплю. Раніше вона була одним із найдешевших продуктів

Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.

Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.

Автор: 

продукти (759) росія (14372) ціни (3521)


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Топ коментарі
+10
Класіка пізнього совка: "таваріщі у мене дві новини - хороша і погана. Почну з поганої - єда закончілась, будем есть навоз. А яка хороша? Тепер хороша - навоза у нас дуже багато." 🤣
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23.05.2025 13:14
+10
Пусть щи с лаптей варят победители..
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23.05.2025 13:15
+8
в срассії "борщового набору" ніколи НЕ було:

"Щи да каша пища наша"

.
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23.05.2025 13:22
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Похнр скільки коштує борщовий набар на сросії,я живу в Україні ,і тут ситуація не найкраща.
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23.05.2025 13:11 Відповісти
Картопля в Україні по 20 грн., а у росії по 60 грн.
Різниця 300%. Тому не нагнітай...
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23.05.2025 13:18 Відповісти
А де це по 20? В АТБ більш ніж по 30
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23.05.2025 13:27 Відповісти
А що АТБ самий дешевий магазин? Ти його приводиш як взірець дешевості?
Ну якщо у тебе в місті є АТБ, то місто не маленьке - і є овочеві базари... Спробуй туди сходити - там свіжіше, фермерське і дешевше...
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23.05.2025 13:31 Відповісти
Ходжу в АТБ бо він на першому поверсі мого будинку розташований. Це зручно. І овочі в цьому супермаркеті кращі ніж в інших магазинах. Ринок від мене даличенько, а у бабусь і дідусів шо розстеляють на асфальті свої шаламони не купляю. Вже давно немає тих дідусів і бабусів, що з свого огороду щось продають, це вже підставні реалізатори у перекупів. В них не скупляюсь. А ХВермери... Це як кричать шо домашнє м'ясо і сало. Яке воно домашнє коли вирощено на польських комбікормах незрозумілого походження, але воно просто жерло це лайно у когось вдома. Домашнє це вирощене на дерті, домашніх овочах, кислячку та відходами людської їжі. Так, це домашнє. А зараз незрозумілі породи які жеруть незрозуміло які комбікорма. Та вже й пород тих свиней немає шо колись були ще за радянських часів. Недавно приїздив в село, а у одного шось як вискоче з двору не то чорт не то дикобраз. Питаю, а шо це? Це каже свиня.
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23.05.2025 14:00 Відповісти
В минулу суботу на Львівському Шуварі купив мішок цілком пристойної бульби за 15 гривень.Не насінна,більша,не чорна і не поросла.Половину мішка моркви купив за десять гривень кг.Морква поламана,мала-велика,трохи з землею але здорова,не гнила і не червива.І,як потім виявилось соковита і смачна.Продавали мішками,але вмовив продавців на половину."Відсип чоловіку половину тої панської моркви" - так іронічно розпорядився вуйко свому сину...Буряк в мене свій з осені,купляв за п"ять гривень кг,капуста теж своя,купив два мішки по 15 гр за кг.Хоча була за 20-25...Маленька,але тверда,вистарчило і на квашення,і в плівці до цього часу не пустила стрілки і не зігнила.Так що не все так трагічно,звичайно якщо підходити по господарськи,ощадливо...
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23.05.2025 13:39 Відповісти
Також тої суботи в нас на "торговиці"купив мішок по 17грн.,але то "Королева Анна",інші сорти по 13-15грн.
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23.05.2025 14:03 Відповісти
в срассії "борщового набору" ніколи НЕ було:

"Щи да каша пища наша"

.
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23.05.2025 13:22 Відповісти
Щі походить від англ. shit.
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23.05.2025 13:43 Відповісти
Нехай жеруть тюрю з рєпой.
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23.05.2025 13:49 Відповісти
Через цих підарів і нас в Білорусі ціни на картоплю взлетіли . Та ще й спробуйте знайти таку, щоб не гидко було перебирати...
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23.05.2025 14:52 Відповісти
Класіка пізнього совка: "таваріщі у мене дві новини - хороша і погана. Почну з поганої - єда закончілась, будем есть навоз. А яка хороша? Тепер хороша - навоза у нас дуже багато." 🤣
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23.05.2025 13:14 Відповісти
Пусть щи с лаптей варят победители..
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23.05.2025 13:15 Відповісти
Ура, таварищи !

а на польську капусту - санкції

.
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23.05.2025 13:19 Відповісти
Переходьте на ягель.
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23.05.2025 13:22 Відповісти
суп з кропиви і кульбаби,чай з малини, мухи метелики,миші щури...Та буде кацапам що жерти нажаль...
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23.05.2025 14:37 Відповісти
"Фрукти" з'їли всі овочі🥕🥒
Настільки вєлікіє, що картоплю виростити нездатні🥔
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23.05.2025 13:24 Відповісти
недавно писали що Польша наростила вдвічі імпорт огірків з кацапії
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23.05.2025 13:28 Відповісти
Ти притомний? Де така новина - скинь посилання.
А в зворотньому напрямку кацапія наростила імпорт "самоварів" з Польщі України в тулу.
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23.05.2025 13:35 Відповісти
я самий притомний з притомних, загугли, то всі пишуть...
У березні 2025 році польські компанії закупили 2,1 тисячі тонн російських огірків на суму 2,7 мільйона ​​євро - це у 2,5 раза більше, ніж у лютому. За місяць Польща імпортувала огірків на 3,25 мільйона євро, з яких 83% надійшло з Росії. Інші країни-постачальники - Туреччина, Білорусь та Україна. Польща стала найбільшим імпортером російських огірків серед країн ЄС.
https://24tv.ua/agro24/ovochi-rosiyi-eksportuye-polshha-mozhliviy-reeksport-ogirkiv_n2828158
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23.05.2025 14:32 Відповісти
Ти б дочитав статтю до кінця. Шкідлива звичка - не дочитувуати статтю до кінця.

На тлі цього напливу Інспекція якості харчових продуктів Польщі (IJHARS) посилила контроль. У першому кварталі 2025 року було перевірено 125 партій нових огірків із Росії загальною масою понад 2 тисячі тонн. Усі партії на момент перевірки відповідали вимогам законодавства, проте виявлено низку порушень у маркуванні країни походження.

Важливо! Серед виявлених порушень - відсутність вказівки країни походження у документах чи вказівку іншої країни, а також реалізація огірків у великих обсягах без інформації щодо їх походження. Ці дії можуть сприяти заміні країни виробництва та становлять порушення законодавства.

https://24tv.ua/agro24/ovochi-rosiyi-eksportuye-polshha-mozhliviy-reeksport-ogirkiv_n2828158
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23.05.2025 14:58 Відповісти
але ж купують, це ж не українське зерно висипати на землю...
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23.05.2025 15:00 Відповісти
Москалі з'їли все що вкрали!🥳
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23.05.2025 13:49 Відповісти
грьобана сарана
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23.05.2025 14:36 Відповісти
А навіщо цапам овочі? цапи ********** їсти "Гєрань" та "Гєрань-2". Як в мультфільмі "ах ти дурєнь, пєрєстань єсть хазайскую гєрань".
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23.05.2025 14:47 Відповісти
Рєпу жріть, суки!
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23.05.2025 15:05 Відповісти
З лаптєй такий навар
буде! 👍.Щі хоч члєн полощі!
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23.05.2025 15:15 Відповісти

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