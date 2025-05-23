"Урожай закінчився". У Мінсільгоспі РФ заявили, що росіяни з’їли всі вирощені в країні овочі
Овочі в Росії подорожчали, адже що її власні запаси закінчуються і поки що росіянам доводиться покладатися тільки на закупівлі за кордоном.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву Мінсільгоспу РФ.
"На сьогодні торішній урожай овочів практично закінчився, і на полиці надходить імпортна продукція з дружніх країн, яка визначає ціни на ринку", – пояснили у відомстві.
У міністерстві додали, що до цієї ситуації призвів високий попит та неврожайний 2024 рік. Таким чином, відомство відреагувало на різке подорожчання "борщового набору".
Так, за рік роздрібна ціна картоплі злетіла на 166,5%, а цибулі та білокачанної капусти – на 87,2% та 56,8% відповідно. Буряк підріс у ціні на 11,9%, а помідори – на 1,2%.
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Раніше стало відомо, що в першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.
У грудні минулого року президент РФ Владімір Путін заявив, що зростання ціни на продукти в Росії пов'язане з тим, що росіяни збільшили їхнє споживання.
Перед тим повідомлялося, що в Росії пропонують ввести продуктові картки, які були в СРСР.
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Різниця 300%. Тому не нагнітай...
Ну якщо у тебе в місті є АТБ, то місто не маленьке - і є овочеві базари... Спробуй туди сходити - там свіжіше, фермерське і дешевше...
"Щи да каша пища наша"
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а на польську капусту - санкції
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Настільки вєлікіє, що картоплю виростити нездатні🥔
А в зворотньому напрямку кацапія наростила імпорт "самоварів" з
ПольщіУкраїни в тулу.
У березні 2025 році польські компанії закупили 2,1 тисячі тонн російських огірків на суму 2,7 мільйона євро - це у 2,5 раза більше, ніж у лютому. За місяць Польща імпортувала огірків на 3,25 мільйона євро, з яких 83% надійшло з Росії. Інші країни-постачальники - Туреччина, Білорусь та Україна. Польща стала найбільшим імпортером російських огірків серед країн ЄС.
https://24tv.ua/agro24/ovochi-rosiyi-eksportuye-polshha-mozhliviy-reeksport-ogirkiv_n2828158
На тлі цього напливу Інспекція якості харчових продуктів Польщі (IJHARS) посилила контроль. У першому кварталі 2025 року було перевірено 125 партій нових огірків із Росії загальною масою понад 2 тисячі тонн. Усі партії на момент перевірки відповідали вимогам законодавства, проте виявлено низку порушень у маркуванні країни походження.
Важливо! Серед виявлених порушень - відсутність вказівки країни походження у документах чи вказівку іншої країни, а також реалізація огірків у великих обсягах без інформації щодо їх походження. Ці дії можуть сприяти заміні країни виробництва та становлять порушення законодавства.
https://24tv.ua/agro24/ovochi-rosiyi-eksportuye-polshha-mozhliviy-reeksport-ogirkiv_n2828158
буде! 👍.Щі хоч члєн полощі!