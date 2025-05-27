Польща підтвердила гарантовані потужності для імпорту газу в Україну ще на рік

"Оператор ГТС України" та оператор газотранспортної системи Польщі Gaz-System продовжили угоду про гарантовані потужності для транспортування газу з Польщі до України до жовтня 2026 року.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

Обсяги транспортування на добу становлять 6 млн кубометрів за температури 0°C і 6,4 млн кубометрів – за температури +20°C. Це дає річну потужність до 2,2-2,3 млрд кубометрів газу.

"Продовження дії збільшених гарантованих потужностей з Польщі до України на наступний газовий рік, безумовно, покращить безпеку постачання природного газу для обох країн. Для України важливо розвивати цей напрям: для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали, а також щоб пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку", – сказав в.о. генерального директора "Оператор ГТС" Владислав Медведєв.

У компанії зазначили, що потужності, не законтрактовані за раніше запропонованими продуктами, будуть надані на GCP Gaz-System/UA TSO відповідно до поточної ситуації з транспортуванням як гарантована потужність на річних, квартальних, місячних, добових та внутрішньоденних продуктах до кінця 2025-2026 газового року.

Раніше повідомлялося, що ціни на газ в Україні 26 травня перевищили європейські й сягнули найвищого за два роки рівня.

До того стало відомо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.