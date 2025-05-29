Російський уряд для наповнення бюджету буде більше штрафувати росіян

Російський уряд на третину підвищує план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка зіткнулася з обвальним падінням сировинних доходів.

Про це свідчать поправки до закону про російський бюджет, які затвердила Держдума РФ, передає The Moscow Times.

Як уточнюється, за 2025 рік Росія має намір отримати 257,9 млрд руб. у вигляді "штрафів, санкцій та відшкодування збитків", що на 66,25 млрд руб., або 34%, більше від початкового плану, який становив 191,7 млрд руб.

Такий крок "переважно зумовлено підвищенням і частковим зарахуванням до федерального бюджету адміністративних штрафів порушення правил дорожнього руху", йдеться в пояснювальній записці до поправок.

План зі збору штрафів з водіїв тепер становить 52,4 млрд руб., що в 7,7 раза вище за закладений у закон про бюджет (6,8 млрд руб.).

Суму додаткових штрафних доходів, що залишилася, – близько 14 млрд руб. – російський Мінфін має намір отримати за рахунок інших категорій штрафів і санкцій.

Найбільші з них – це штрафи за податкові порушення з бізнесу (52,7 млрд руб., згідно із законом про бюджет), а також штрафи для водіїв далекобійників "на відшкодування шкоди автомобільним дорогам" (42,4 млрд руб.).

Крім того, РФ планує зібрати 6 млрд руб. штрафів, встановлених Кримінальним кодексом, і 19,1 млрд руб. – від конфіскації майна за рішеннями судів (втричі більше, ніж роком раніше).

Гроші гостро потрібні федеральному бюджету РФ, який верстали з розрахунку, що нафта коштуватиме $69,7 за барель. Насправді до травня ціна бареля Urals опустилася до $52-54, і Мінфін Росії був змушений переглянути план доходів: тепер він чекає 8,3 трлн руб. податків від нафти і газу – на 2,6 трлн, або 24%, менше, ніж розраховував наприкінці минулого року.

Дефіцит російської скарбниці, згідно з ухваленими поправками, втричі перевищить початковий план і стане рекордним із часів пандемії – 3,8 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня.

Окрім того, Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.