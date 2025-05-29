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Новини
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Російський уряд для наповнення бюджету буде більше штрафувати росіян

Російський уряд на третину підвищив план зі збору штрафів, щоб наповнити бюджет

Російський уряд на третину підвищує план зі збору штрафів із населення та бізнесу, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка зіткнулася з обвальним падінням сировинних доходів.

Про це свідчать поправки до закону про російський бюджет, які затвердила Держдума РФ, передає The Moscow Times. 

Як уточнюється, за 2025 рік Росія має намір отримати 257,9 млрд руб. у вигляді "штрафів, санкцій та відшкодування збитків", що на 66,25 млрд руб., або 34%, більше від початкового плану, який становив 191,7 млрд руб.

Такий крок "переважно зумовлено підвищенням і частковим зарахуванням до федерального бюджету адміністративних штрафів порушення правил дорожнього руху", йдеться в пояснювальній записці до поправок.

План зі збору штрафів з водіїв тепер становить 52,4 млрд руб., що в 7,7 раза вище за закладений у закон про бюджет (6,8 млрд руб.).

Суму додаткових штрафних доходів, що залишилася, – близько 14 млрд руб. – російський Мінфін має намір отримати за рахунок інших категорій штрафів і санкцій.

Найбільші з них – це штрафи за податкові порушення з бізнесу (52,7 млрд руб., згідно із законом про бюджет), а також штрафи для водіїв далекобійників "на відшкодування шкоди автомобільним дорогам" (42,4 млрд руб.).

Крім того, РФ планує зібрати 6 млрд руб. штрафів, встановлених Кримінальним кодексом, і 19,1 млрд руб. – від конфіскації майна за рішеннями судів (втричі більше, ніж роком раніше).

Гроші гостро потрібні федеральному бюджету РФ, який верстали з розрахунку, що нафта коштуватиме $69,7 за барель. Насправді до травня ціна бареля Urals опустилася до $52-54, і Мінфін Росії був змушений переглянути план доходів: тепер він чекає 8,3 трлн руб. податків від нафти і газу – на 2,6 трлн, або 24%, менше, ніж розраховував наприкінці минулого року.

Дефіцит російської скарбниці, згідно з ухваленими поправками, втричі перевищить початковий план і стане рекордним із часів пандемії – 3,8 трлн руб.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми Росії знову обговорюють сценарії підвищення податків, щоб наповнити федеральну скарбницю, яка цього року зіткнулася із двозначним падінням нафтогазових доходів.

До того повідомлялося, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

У середині квітня стало відомо, що доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого з середини 2023 року рівня.

Окрім того, Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

Автор: 

бюджет (1823) інфляція (732) росія (14400) штраф (1121)


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Топ коментарі
+9
Наче в нас не така ж херня. Украънська влада з владою Сосії все життя змагається хто більше видоїть свій народ
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29.05.2025 08:47
+7
А у нас не те саме? Готується законопроект про захмарне підвищення штрафів за т.з. "порушення " ПДР. Мусорам на дорогах готують узаконений грабунок: бабло піде їм у кишені як "відпускні". Чи хтось вважає, що цим буде поповнюватися бюджет ?
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29.05.2025 09:15
+2
Ті, що збираються "ваєвать сто лєт".
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29.05.2025 08:43
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Ті, що збираються "ваєвать сто лєт".
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29.05.2025 08:43 Відповісти
Наче в нас не така ж херня. Украънська влада з владою Сосії все життя змагається хто більше видоїть свій народ
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29.05.2025 08:47 Відповісти
Їм "терпеть - не привыкать...".

"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
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29.05.2025 08:53 Відповісти
Потрібно переживати за кацапів?
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29.05.2025 08:58 Відповісти
А у нас не те саме? Готується законопроект про захмарне підвищення штрафів за т.з. "порушення " ПДР. Мусорам на дорогах готують узаконений грабунок: бабло піде їм у кишені як "відпускні". Чи хтось вважає, що цим буде поповнюватися бюджет ?
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29.05.2025 09:15 Відповісти
А ти не порушуй і не давай на лапу!
Згодом поліцію приберуть, бо зникне потреба пасти неадекватів на дорозі...
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29.05.2025 09:20 Відповісти
У Європі штрафів бояться - суми великі. Тому мало неадекватів і порушників законодавства. Людям комфортно.
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29.05.2025 11:35 Відповісти
Вистачає там і порушників і неадекватів... Але різниця - що в Європі платять штрафи до бюджету, а у нас - хабарі ("відпускні") в кишені мусорам.
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29.05.2025 11:55 Відповісти
Вам це може бути дивно: В UK після попередження до квартири приходять з перевірками комунальники, пожежники, соціальні служби. Хто на роботі, той може не зачиняти двері - нічого не вкрадуть. Якщо побачать, що хтось підключився до платного телеканалу, Штраф 1000 фунтів.
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29.05.2025 12:15 Відповісти
Я не думаю що у середньостатистичної кацапні положення гірше ніж в українців
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29.05.2025 09:16 Відповісти
Не розхитуй. Такі порівняння не вписуються у життєву у парадигму цензорівських броньованих-інвалідів псевдопатріотів
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29.05.2025 12:14 Відповісти
От профаны!
Та введите налог за матюки и бюджет рф лопнет!
За совет не благодарите....
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29.05.2025 09:16 Відповісти
Ну это идея неплохая. Мы ее поддерживаем. Следует понимать - подавляющее большинство россиян живут или бедно - или достаточно скромно. Если отбросить Москву и Санкт-Ленинград - ну может еще пару тройку миллионников - то про зарплаты в 100 тыщ там разговор совсем не идет. Если начать у них отбирать в виде штрафов, налогов, коммуналки и те небольшие деньги - то это автоматически ударит по их потреблению. Ударит по всем реальным частям экономики которые работают с этим населением - торговля, услугу, произодство товаров первоочередного потребления. Все это давало рабочие места, давало добавочную стоимость - с которой платились налоги на войну. С продаж всего чего угодно брался НДС, который тоже шел в бюджет. Если население будет меньше потреблять - то и доходы в бюджет соответственно упадут. А чем меньше в экономике реальных денег - тем сложнее воевать. Печатный станок реальную экономику заменить не может, более того - он ей вредит. Но выбора у них нет, пока дед чокнутый крутит руль и нажимает педали, ведет эти жигули в стену - они до последнего будут делать вид что все хорошо.
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29.05.2025 10:29 Відповісти

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