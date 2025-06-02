"Роснєфть" за рік втратила майже 60% прибутку
Чистий прибуток компанії "Роснєфть" – головної видобувної компанії Росії, на яку припадає кожен другий видобутий із надр барель, – у першому кварталі 2025 року обвалився на 58%.
Про це свідчить звітність компанії, передає The Moscow Times.
Як повідомляється, за три місяці цьогоріч "Роснєфть" заробила 170 млрд руб. проти 399 млрд руб. у січні-березні минулого року. Виручка компанії просіла на 12%, до 2,28 трлн руб. А за грошовими потоками "Роснєфть" пішла в мінус: операційна діяльність принесла їй 365 млрд руб., яких не вистачило, щоб сплатити всі капітальні витрати – 403 млрд руб.
"У звітному періоді компанія працювала в умовах подальшого погіршення макрокон'юнктури, включно зі зниженням ціни російської нафти Urals і розширенням дисконтів, новими санкційними обмеженнями, а також зміцненням рубля", – сказано в повідомленні компанії.
Крім того, далося взнаки підвищення ключової ставки Центробанку РФ: витрати на виплату відсотків за кредитами за квартал підскочили в 1,8 раза. Щоб покрити всі витрати, "Роснєфть" за три місяці залучила 1 трлн руб. боргу – вчетверо більше, ніж у першому кварталі 2024 року.
У травні цього року стало відомо, що "Роснєфть" стала власником найбільшого у Росії родовища рідкісноземельних металів "Томтор".
У березні повідомлялося, що "Роснєфть", яка втратила активи в Німеччині невдовзі після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, може бути змушена позбутися останнього великого підприємства за кордоном. Так, найбільша нафтова компанія Росії розглядає можливість продажу частки в індійській Nayara Energy, яку придбала у 2017 році за $12,9 млрд.
Раніше стало відомо, що Росія внаслідок міжнародних санкцій втратила близько $450 млрд доходів від свого енергетичного сектору
Також повідомлялося, що доходи Росії від продажу нафти й газу в квітні цього року впали приблизно на 12% порівняно з аналогічним місяцем торік.
На цьому тлі Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.
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Нас тут тролі переконують , що ЄС тут ледь не заливається рашиською нафтою , що у рашки все добре
А тут знов ця клята реальність стукає у двері