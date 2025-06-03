В Україні на кордоні запрацювали мобільні сканери транспорту. ФОТОрепортаж
На пунктах пропуску в Україні запрацювали мобільні сканувальні системи, які дозволяють здійснювати огляд транспортних засобів і вантажів без їх відкриття, що значно скорочує час митного контролю і підвищує його ефективність.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
На сьогодні всі мобільні сканери вже успішно пройшли фінальні випробування.
Їх розміщено у пунктах пропуску: "Порубне – Сірет" та "Орлівка – Ісакча" на кордоні з Румунією, "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною, а також "Краківець – Корчова" і "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею, які є ключовими напрямками українського експорту до країн Європейського Союзу.
У Держмитслужбі зазначили, що разом із розгортанням обладнання відбувається професійна підготовка персоналу. Посадових осіб навчають роботі з новими скануючими системами з акцентом на технічні можливості обладнання, принципи інтерпретації зображень, виявлення ризиків та оперативне реагування на можливі загрози.
Також проходить підготовка тренерів, які після проходження розширеного курсу самі зможуть проводити навчання операторів.
У березні цього року повідомлялося, що в Україні з'являться перші сканувальні системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Раніше такі проєкти в Україні не реалізовувались.
У травні Кабінет Міністрів поширив експеримент із застосування митниками бодікамер на всі пункти пропуску на державному кордоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Допоможе лише частково, але краще стакан води в руці чим пляшка в дупі як у москалів)))