75% українців у магазинах обирають продукцію зі знижками, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Купівля товарів зі знижкою є однією з найбільш уживаних стратегій заощадження українців у відповідь на зростання цін.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України із посиланням на дані дослідження NielsenIQ (FMCG).

Як зазначається, у відповідь на зростання цін товарів українці найчастіше раціоналізують свій споживчий кошик, відмовляються від зайвого на користь базових найнеобхідніших продуктів. Також серед найпопулярніших стратегій економії – купівля зі знижкою і зменшення загального обсягу покупок.

Так, 75% покупців активно шукають знижки або навіть готові змінювати звичний магазин на той, де привабливіші цінові пропозиції.

Невелика група (13%) – це лояльні покупці, які рідко змінюють вибір бренду під дією промо.

При цьому частка продажів, що проходять зі знижкою, поступово збільшувалася з моменту її падіння в перші місяці пвномасштабного вторгнення росії в Україну й наразі поступово виходить на плато.

Фактично, близько половини усієї виручки українських магазинів генерується товарами зі зниженою ціною – 56% у секторі продовольчих товарів та 49% – у секторі непродовольчих.





Раніше повідомлялося, що пекарі попередили українців про підвищення цін на хліб на 20% до кінця року.

За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні в травні прискорилась до 15,9%, найбільше подорожчали свинина і фрукти.

До того стало відомо, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.