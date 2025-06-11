Пекарі попередили українців про підвищення цін на хліб на 20% до кінця року

Всеукраїнська асоціація пекарів допускає подорожчання хліба в країні на 20% до кінця 2025 року.

Таку думку висловив очільник асоціації Олександр Тараненко, передає Інтерфакс-Україна.

"Не здивуюся, якщо так станеться. Все до того йде", – сказав він в інтерв’ю агентству.

Серед причин подорожчання хліба він назвав зростання цін на всі складові товару – борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тис. грн.

Щодо перспективи підвищення цін на хліб на 20% Тараненко розповів, що наразі відпускна ціна кілограма хліба з хлібзаводу становить трохи більше 40 грн. При цьому маржа супермаркетів на хлібі за різними маркетинговими механізмами інколи сягає 30%, хоча законодавчо не має перевищувати 10%.

Він визнав, що підвищення цін на хліб позначиться на малозабезпечених українцях, проте бюджет звичайної сім'ї постраждає несуттєво.

"Не будемо брати вітчизняну статистику – вона не відповідає дійсності через наявність "тіньового" ринку та інші нюанси. Об'єктивно зараз українець споживає 150-200 грамів хліба щодня, тобто на місяць – близько 5 кілограмів. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 грн. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 грн більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 грн – це гроші. Проте говорити, що 40 грн на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням", – підкреслив експерт.

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Як повідомлялося, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю врожаю минулого року. Основною причиною подорожчання стало загальне скорочення пропозиції на внутрішньому ринку.