Найбільше електромобілі купують на Львівщині та в столиці. Найпопулярніші моделі
Упродовж травня український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 799 авто (91% вживані);
- місто Київ – 779 (59% вживані);
- Київська область – 556 (67% вживані);
- Дніпропетровська область – 518 (76% вживані);
- Одеська область – 345 (77% вживані).
Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.UNYX. На Львівщині та в Одещині частіше обирали Honda eNS1.
У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були Tesla Model Y – у Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській області.
Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.
Водночас було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.
У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль