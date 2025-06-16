Найбільше електромобілі купують на Львівщині та в столиці. Найпопулярніші моделі

Упродовж травня український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 799 авто (91% вживані);

місто Київ – 779 (59% вживані);

Київська область – 556 (67% вживані);

Дніпропетровська область – 518 (76% вживані);

Одеська область – 345 (77% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київщини та Дніпропетровщини став Volkswagen ID.UNYX. На Львівщині та в Одещині частіше обирали Honda eNS1.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто найпопулярнішими були Tesla Model Y – у Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині, а Nissan Leaf – в Одеській області.

Як повідомлялося, у травні 2025 року український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів. Попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40% у порівнянні з травнем минулого року.

Водночас було реалізовано 1257 нових електромбілів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, і на 35% більше, ніж у квітні.

У 2024 році українці придбали 51,7 тис. авто на електротязі (BEV). Найбільше електромобілі купували на Львівщині та у Києві.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, кожен четвертий проданий у світі автомобіль у 2025 році буде електричним. Порівняно з минулим роком очікується збільшення продажів ще на 17% – до 20 млн штук, або 25% від загального обсягу.