На початку року закрилось удвічі більше ФОПів, ніж відкрилось, – дослідження

Упродовж першого кварталу 2025 року закрилися понад 108 тис. фізосіб-підприємці, що більш ніж на 50% перевищує показник четвертого кварталу 2024 року (близько 72 тис.).

Про це свідчать результати дослідження аналітиків YC.Market.

Водночас приріст нових реєстрацій бізнесів становив близько 20%. Кількість новостворених ФОПів за перший квартал цього року сягнула 56,8 тис. проти 47,3 тис. наприкінці року.

За словами аналітиків, у січні 2025 року в Україні спостерігався різкий сплеск підприємницької активності після тривалого простою Єдиного державного реєстру внаслідок масштабної кібератаки. Ця тенденція зберігалась протягом усього першого кварталу.

Найбільше нових підприємців у першому кварталі 2025 року традиційно з’явилося у сфері роздрібної торгівлі – 14 510 ФОПів. Друге місце за кількістю відкриттів посів сектор інформаційних технологій (ІТ): 8 586 нових ФОПів, на третьому місці – категорія "Інші послуги" з показником 7 542 відкриття.

До першої п’ятірки також увійшли транспорт і логістика (3 578) та громадське харчування (2 895), за якими йдуть оптова торгівля (2 692), освіта (2 608), реклама і маркетинг (1 769), медичні послуги (1 745) та операції з нерухомістю (1 355).

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Водночас антирейтинг із закриття бізнесів також очолює роздрібна торгівля – закрилися 32 726 ФОПів. Це найбільший обсяг ліквідацій серед усіх секторів.

Високі показники закриттів також в ІТ-секторі (17 242) та сфері "інших послуг" (16 663). Далі за кількістю ідуть транспорт і логістика (9 761), оптова торгівля (4 729), громадське харчування (4 225), реклама і маркетинг (2 330), освітні установи (2 101), операції з нерухомістю (2 043) та сільське господарство (1 805).

Найвищу підприємницьку активність зафіксовано у Києві: перші три місяці там зареєстровано 8 363 нові ФОПи. Серед областей лідером є Дніпропетровська – 5 461, Львівська – 4 428, Київська – 4 310, Одеська – 3 974 та Харківська області – 3 771.

Першість за кількістю ліквідованих ФОПів також утримує столиця. У Києві у першому кварталі припинили діяльність 14 212 ФОПів. Серед областей найбільше закриттів зафіксовано у Харківській (9 830) та Дніпропетровській (9 306). Далі йдуть Одещина (8 314), ЛЬвівщина (7 062) та Київщина (6 879).

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За звітний період частка жінок серед новозареєстрованих ФОПів становила 61,5% (34 896 із 56 826), що майже аналогічно до показника попереднього кварталу (62,4%). Відповідно, на чоловіків припадало близько 38-39% нових підприємців.

Серед закритих ФОПів гендерний баланс був ближчий до паритету. Жінки становили 52,7% від загалу припинених бізнесів (56 997 зі 108 242). Частка чоловіків серед ліквідованих ФОПів, відповідно, коливалася в межах 47-48%.

Як наголошують аналітики, навіть з поправкою на технічні збої, тенденція залишається такою, що кількість закритих ФОПів стійко перевищує кількість нових, що означає чисте скорочення числа малих підприємців в країні.

"Попри зростання відкриттів у I кварталі 2025 року, цього недостатньо, щоб компенсувати масове згортання бізнесів – повномасштабна війна та економічні труднощі, ймовірно, продовжують ускладнювати ведення малого підприємництва, що відбивається у показниках практично всіх регіонів і галузей", – йдеться у дослідженні.

Водночас голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наполягає, що в Україні кількість відкритих ФОП перевищує кількість закритих.

Зокрема, за його даними, в Україні станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2,17 млн. Тобто кількість ФОП збільшилася на 70,54 тис. у порівнянні з травнем 2024 року та на 35,08 тис. – порівняно з найменшим показником у лютому 2025 року.

Перед тим стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року в Україні відкрилося 81 928 фізосіб-підприємців, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас припинили свою діяльність 119 895 підприємців – на 44% більше, ніж торік.