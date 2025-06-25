Українці сплатили майже 5 мільярдів податку на нерухомість. Які регіони серед лідерів?

За перші п'ять місяців 2025 року українці сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість, що на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Найбільше податку сплатили з:

Києва – майже 990 млн грн;

Київської області – 497 млн грн;

Дніпропетровської – 496 млн грн;

Одеської – 464 млн грн.

Відповідний податок сплачують фізичні особи, які є власниками:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків понад 120 кв. м;

або різних типів житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що в Україні можливості купити житло зараз перебувають на максимальних рівнях, але воєнні ризики та невизначеність стримують покупців.

На початку червня в Україні почали розробляти Державну стратегію житлової політики.

До того стало відомо, що впродовж першого кварталу 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з яких 8 462 – в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 – у багатоквартирних.