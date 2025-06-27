В Україні розсекретять геологічну інформацію про надра, – Міндовкілля

В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з геологічної інформації про надра.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час форуму "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства", передає LIGA.net.

"У жодній країні цивілізованій вже такого підходу немає. Україна також пішла цим шляхом. Гриф відмінено", – сказала Гринчук.

За її словами, наразі завершуються всі бюрократичні процедури, щоб інвестори могли вільно працювати з інформацією про українські надра.

Гринчук також розповіла, що велика частина геологічних даних накопичувалася ще з 1960-1970-х років і досі існує лише в паперовому вигляді, що значно обмежує привабливість українського сектору природних ресурсів перед інвесторами.

На сьогодні Міндовкілля вже оцифрувало 6 тис. книг із геологічною інформацією й нещодавно підписано угоду про другий етап, у межах якого планується оцифрувати ще 60 тис.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також планується його розширення спільно з американською DFC.

Крім того, разом із Міністерством економіки уряд напрацював перелік стратегічних і критичних мінералів – з фокусом на потреби Європейського Союзу та США.

Також розроблено механізми, за якими права на їхнє розроблення будуть передаватися через аукціони або угоди про розподіл продукції. Очікується, що уряд затвердить ці документи найближчими тижнями.

Україна також активно співпрацює з геологічними службами інших країн, зокрема Великої Британії, США та Канади. Так, у співпраці із Францією вже створено 3D-модель Завалівського родовища.

Як повідомлялося, в травні Кабінет Міністрів розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

Пізніше стало відомо, що українське родовище графіту увійшло до списку стратегічних проєктів Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?