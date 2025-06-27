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Новини Угода про корисні копалини зі США
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В Україні розсекретять геологічну інформацію про надра, – Міндовкілля

В Україні розсекретять геологічну інформацію про надра, – Міндовкілля

В Україні ухвалили рішення про зняття грифу "секретно" з геологічної інформації про надра.

Про це заявила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук під час форуму "Держава та бізнес: від діалогу до партнерства", передає LIGA.net.

"У жодній країні цивілізованій вже такого підходу немає. Україна також пішла цим шляхом. Гриф відмінено", – сказала Гринчук.

За її словами, наразі завершуються всі бюрократичні процедури, щоб інвестори могли вільно працювати з інформацією про українські надра.

Гринчук також розповіла, що велика частина геологічних даних накопичувалася ще з 1960-1970-х років і досі існує лише в паперовому вигляді, що значно обмежує привабливість українського сектору природних ресурсів перед інвесторами.

На сьогодні Міндовкілля вже оцифрувало 6 тис. книг із геологічною інформацією й нещодавно підписано угоду про другий етап, у межах якого планується оцифрувати ще 60 тис.

Проєкт реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також планується його розширення спільно з американською DFC.

Крім того, разом із Міністерством економіки уряд напрацював перелік стратегічних і критичних мінералів – з фокусом на потреби Європейського Союзу та США.

Також розроблено механізми, за якими права на їхнє розроблення будуть передаватися через аукціони або угоди про розподіл продукції. Очікується, що уряд затвердить ці документи найближчими тижнями.

Україна також активно співпрацює з геологічними службами інших країн, зокрема Великої Британії, США та Канади. Так, у співпраці із Францією вже створено 3D-модель Завалівського родовища.

Як повідомлялося, в травні Кабінет Міністрів розширив перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

Пізніше стало відомо, що українське родовище графіту увійшло до списку стратегічних проєктів Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

видобуток (1799) секретна інформація (3) копалини (88) надра (53) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (84)


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Помер Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD Державної комісії України по запасах корисних копалин РРудько́ Гео́ргій Іллі́ч (24 березня 1952 - 14 січня 2025) - доктор геолого-мінералогічних наук, доктор географічних наук, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Академії гірничих наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2014), можна і розсекречувати.
Хлоп до того і після того )))
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27.06.2025 19:15 Відповісти
про цю геологічну інформацію знали всі,
хто мав інтерес це знати: москва, мафія, шустрі комсомомольці, підприємці з кдб, міліції,
депутати всіх мастєй, міністри, їхні жінки та коханки ,
навіть трумп, і той знав...
питання було, як заробити на цьому гроші,
і щоб за це нічого не було..

розсекречення відкриває дорогу до безпроблемної монетизації..
для тих, хто вже раніше вибрав свій кусок надр..
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27.06.2025 19:41 Відповісти
Це було при владі олігархів таємницею для народу. Зараз коли вже США тут копає, це вже не актуально.
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27.06.2025 19:59 Відповісти
Не зрозумів. Надра за конституцією належать народу, але народ про них нічого не знає. Це як?
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27.06.2025 20:51 Відповісти
не всю і не для всіх
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27.06.2025 20:13 Відповісти

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