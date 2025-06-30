Молочні підприємства об’єднуються з Держпродспоживслужбою для боротьби із сірим імпортом

У Держпродспоживслужбі 26 червня відбулася стратегічна зустріч із представниками молочних підприємств щодо боротьби з проблемою сірого імпорту в категорії сирів. Так, ініціативу підтримали Спілка молочних підприємств України, Ardis Group та бренд ТМ "КОМО".

"Ми разом визначили спільний напрям дій, домовилися про перші кроки й починаємо впроваджувати реальні заходи вже зараз. Справедлива конкуренція, прозорі правила та захист українського виробника – це спільна справа всіх, хто працює чесно", – повідомили в СМПУ.

БізнесЦензор раніше писав, що цьогоріч в Україні рекордно зріс обсяг імпорту сирів. Лише за перший квартал 2025 року поставки цього продукту з-за кордону зросли на чверть, а подекуди й на 30%. Якщо наприкінці 2024 року частка імпортних сирів на полицях українських магазинів становила 37%, то наразі вона зросла вже до 50%. Левову частку імпорту, а саме 80%, займає польська продукція.

Одна з причин засилля імпортного сиру – "сірий" імпорт, який викривляє конкуренцію на українському ринку. Продукція завозиться ніби для власного споживання, а потім виставляється на продаж у маленьких магазинах.

За даними Спілки молочних підприємств України, на місяць в країну завозять до 1000 тонн "сірих" сирів.

"Інколи продавці навіть не змінюють польські етикетки. "Сірий" імпорт суттєво демпінгує ціни. Хтось сир купив, завіз без сплати ПДВ та виклав на 20% дешевше за інші бренди. Через це вітчизняні виробники отримують збитки", – пояснив виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур.

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СЕО Ardis Group Дмитро Чернов додав, що засилля контрабанди учасники ринку фіксують із перших місяців повномасштабного вторгнення.

"Ця продукція дестабілізує ринок та впливає на ціноутворення і на споживацьке сприйняття, створюючи ілюзію, що український сир надто дорогий. Це спотворює конкуренцію і створює нерівні умови для тих, хто працює прозоро", – сказав він.

Покращити ситуацію, за словами співрозмовників БізнесЦензора, могла би спільна позиція держави, виробників і імпортерів. Власне, зустріч з представниками Держпродспоживслужби – це і є консолідація зусиль зацікавлених сторін. У СМПУ обіцяють продовжити рух у цьому напрямку.

Раніше повідомлялося, що українські молочні підприємства закликають державу забезпечити рівні умови ведення бізнесу. Зокрема, цьому сприятиме боротьба з тіньовим обігом сировини та "сірим" імпортом, а також оновлення програми "Національного кешбеку".