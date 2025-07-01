Ділова активність російської промисловості обвалилася до мінімуму з початку великої війни

Індекс PMI (Purchasing Managers' Index) російських компаній, що відображає ділову активність обробних галузей, у червні цього року знизився з 50,2 до 47,5 пунктів. Таким чином він не тільки опустився в зону спаду (межа, що відокремлює зростання від падіння, знаходиться на позначці 50 пунктів), а й показав різке зниження з березня 2022 року.

Про це свідчать розрахунки S&P Global, передає The Moscow Times.

Як зазначається, ділова активність уповільнювалася три з чотирьох останніх місяців. Індекс PMI вже опускався нижче 50 пунктів у квітні, але у травні повернувся у невеликий плюс.

Втім, у червні продовжили скорочуватися нові замовлення, S&P Global називає падіння "стійким" та найшвидшим із березня, у тому числі в експорті – з березня 2022 року. Виробництво, за даними опитування, скорочується четвертий місяць поспіль, причому в червні – найшвидшими темпами з березня.

Опитані S&P Global підприємства пояснювали це слабким попитом та зниженням купівельної спроможності клієнтів.

Натомість завдяки спаду виробництва та замовлень різко скоротився обсяг невиконаних робіт.

У таких умовах компанії намагалися мінімально підвищувати відпускні ціни – вони в червні зростали найповільнішими темпами з листопада 2022 року.

За даними моніторингів підприємств, які проводять Центробанк РФ, у травні-червні вони збиралися в найближчі три місяці підвищувати ціни на 4,4-4,5% у річному вираженні, в обробній промисловості очікування зростання цін знижувалися. Це допомогло і самим компаніям: у червні їхні витрати зростали мінімальними темпами з лютого 2020 року.

Зменшився навіть "традиційний для російських компаній оптимізм". Вони, як і раніше, сподіваються на зростання попиту, очікування щодо виробництва найближчого року залишалися в плюсі. Але рівень оптимізму впав до найнижчого рівня з жовтня 2022 року.

Індикатор бізнес-клімату (ІБК), який розраховує Центробанк Росії за результатами свого опитування, у червні опустився до мінімального значення з грудня 2022 року. У ньому аналогічна картина: оцінки поточної ситуації вже кілька місяців у зоні спаду, але високі очікування витягують ІБК плюс. Проте й вони також знижуються.

Як повідомлялося, глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.