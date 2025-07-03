Україна за червень закачала до підземних сховищ понад 1 мільярд кубометрів газу. Це найбільший показник за два роки

В Україні триває підготовка до нового опалювального сезону: нарощуються запаси природного газу, мазуту та вугілля. Так, у червні до підземних сховищ закачано понад 1 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"У червні до підземних сховищ закачано понад 1 млрд кубометрів газу – це найбільший місячний показник із серпня 2023 року. Загалом уже законтрактовано близько 3 млрд кубів імпортного ресурсу", – розповів Колісник.

Він нагадав, що Україна також розширює і диверсифікує географію постачання природного газу. Зокрема, пролонговано збільшену гарантовану потужність з польського напрямку, який відкриває доступ до норвезького скрапленого газу з газопроводу Baltic Pipe, а також розпочато поставки через трансбалканський маршрут.

Як повідомлялося, напередодні група "Нафтогаз" та польська компанія Orlen підписали угоду, що передбачає постачання додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі США в Україну.

До того стало відомо, що Україна активно закачує природний газ до підземних газосховищ, скорочуючи відставання від минулого року.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялося, запаси природного газу в українських підземних сховищах газу на 6 червня перевищили 7 млрд кубометрів. Наразі сховища заповнені на 22,6%.

За прогнозами Національного банку України, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.