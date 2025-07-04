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Новини Ринок електроенергії
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Споживання електроенергії стрімко зростає через спеку: В "Укренерго" закликають вмикати потужні прилади вдень

електроенергія

Споживання електроенергії зростає через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.

Сьогодні, 4 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% вищим, ніж на цю годину попереднього дня, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Для порівняння, вранці 3 липня споживання електроенергії було вищим на 3%, а 2 липня – на 1% більшим, ніж на цю ж годину попереднього дня.

"Причина таких змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", – пояснили в "Укренерго".

Вчора, 3 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% більшим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 2 липня.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликають в компанії.

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Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Автор: 

спека (18) електроенергія (4318) Укренерго (2038)


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"В "Укренерго" закликають вмикати потужні прилади вдень"

Цікаво виходить. В Європу збираються експорт збільшити, а для своїх не вистачає...
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04.07.2025 11:30 Відповісти
Знову в темі про електроенергію підтягнулися енергетики Там же чітко написано:

Водночас він наголосив, що експорт електроенергії з України буде здійснюватися виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі Джерело: https://censor.net/n3561297

Зрада відміняється
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04.07.2025 11:48 Відповісти
Меньше енергії відправлять на Європу. Останні новини були, що направляють на Молдову, значить Молдова не на часі
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04.07.2025 11:35 Відповісти
"В "Укренерго" закликають вмикати потужні прилади вдень"

Може НАВПАКИ??
МОже ВИМИКАТИ потужні прилади вдень??
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04.07.2025 11:51 Відповісти
...очепятка, ну що ж буває. але щось дуже останнім часом багато таких очепяток. Редколегія на цензорі дубова...
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04.07.2025 11:59 Відповісти
Прийшов час налаштовувати українців на необхідність підняття цін на електроенергію?
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04.07.2025 12:12 Відповісти
надо после посадок зеленской паутины посадить и этих долбой обов
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04.07.2025 12:33 Відповісти

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