Споживання електроенергії стрімко зростає через спеку: В "Укренерго" закликають вмикати потужні прилади вдень

Споживання електроенергії зростає через підвищення температури повітря, що спонукає споживачів до активнішого використання кондиціонерів.

Сьогодні, 4 липня, станом на 9:30, воно було на 5,4% вищим, ніж на цю годину попереднього дня, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Для порівняння, вранці 3 липня споживання електроенергії було вищим на 3%, а 2 липня – на 1% більшим, ніж на цю ж годину попереднього дня.

"Причина таких змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів побутовими споживачами та бізнесом", – пояснили в "Укренерго".

Вчора, 3 липня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% більшим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 2 липня.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак, тривають аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах.

"Зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликають в компанії.

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Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в енергосистемі України наразі є повністю контрольованою, що дозволяє прогнозувати проходження літа без дефіциту електроенергії. Тільки пошкодження енергооб'єктів внаслідок обстрілів може змінити ситуацію.

До того в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.