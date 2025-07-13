В Україні продовжують дешевшати помідори. Ціни всього на 17% вищі, ніж торік

Цього тижня ціни на тепличні помідори в Україні продовжували знижуватися. Причиною стало масове збирання як тепличного томату, так і помідорів із плівкових теплиць у південних областях країни.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

При цьому попит на томати залишається стабільно високим, але пропозиція зростає дуже швидко, тому ціни продовжують падати.

Окрм того, встановлення на більшості території України теплої та сонячної погоди прискорило дозрівання овочів, що призвело до збільшення пропозиції на ринку.

Відтак, ціни на помідори на українському ринку за тиждень знизилися в середньому на 14%, і сьогодні виробники готові відвантажувати наявні обсяги продукції за 40-55 грн/кг залежно від якості та обсягу партії.

Водночас тепличні помідори в Україні наразі продаються в середньому на 17% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зниження цін на тепличні томати на українському ринку зберігатиметься і надалі, оскільки багато господарств тільки розпочали масове збирання цих овочів.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшав "борщовий набір" нового врожаю.

При цьому в червні в Україні суттєво зросли ціни на на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижувалася. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, але в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.