США знизили прогноз експорту української пшениці. ІНФОГРАФІКА

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2025-2026 маркетинговий рік. Так, відповідно до прогнозів USDA, цього сезону показники України щодо обсягів виробництва пшениці скоротяться на 1 млн тонн – до 22 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні "Українського клубу аграрного бізнесу".

Як зазначається, відповідно скоротяться й обсяги експорту пшениці – на 1 млн тонн, до 15,5 млн тонн.

Прогнози виробництва та експорту кукурудзи залишаються сталими: 30,5 млн тонн та 15,5 млн тонн відповідно.

Як повідомляється, прогноз світового ринку пшениці на 2025-2026 маркетинговий рік передбачає зменшення пропозиції (за рахунок зменшення початкових запасів), збільшення споживання, зменшення торгівлі та кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва пшениці на цей сезон залишається на тому ж рівні – 808,6 млн тонн, але при цьому буде зниження виробництва в Канаді, Україні та Ірані, що компенсує збільшення виробництва в Казахстані, Європейському Союзі, Пакистані та Росії.

Світове споживання збільшиться на 0,8 млн тонн – до 810,6 млн тонн, головним чином за рахунок збільшення використання на корм та залишкового використання в Казахстані та Таїланді.

Прогнозні світові кінцеві запаси на 2025-2026 маркетинговий рік знижені на 1,2 млн тонн – до 261,5 млн тонн.

Прогноз світового ринку кукурудзи передбачає скорочення обсягів виробництва, зростання споживання, сталий експорт та зниження кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи знижено на 2,3 млн тонн, до 1,26 млрд тонн. Обсяги виробництва кукурудзи скоротяться в США та зростуть в Канаді й Мексиці.

Прогноз обсягів світової торгівлі залишаються без змін – 195,8 млн тонн.

Світові запаси кукурудзи зменшаться на 3,2 млн тонн – до 272,1 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що українські виробники протягом 2024-2025 маркетингового року (липень-червень) експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна, що на 27,9% менше проти попереднього сезону, коли цей показник був на рівні 92,5 тис. тонн.

Зі свого боку Українська зернова асоціація збільшила прогноз урожаю зернових в Україні незважаючи на погану погоду.

Раніше перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що прогнозованого урожаю пшениці в Україні цього сезону вистачить для потреб внутрішнього ринку, проте збір урожаю відбувається із затримкою.

Раніше в липні стало відомо, що темпи жнив в Україні відстають від минулорічних у чотири рази.

Також повідомлялося, що експорт українського зерна впав у 12 разів порівняно з минулим роком.