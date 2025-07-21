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В Україні за рік на 18% збільшилася сплата податку на нерухомість. Де заплатили найбільше?

В Україні за рік на 18% збільшилася сплата податку на нерухомість

За січень-червень 2025 року власники нерухомості в Україні сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата цього податку зросла на 18,4%, або майже на 0,9 млрд грн. За перше півріччя минулого року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.

Зокрема, найбільші суми податку отримали:

  • Київ – 1,1 млрд грн,
  • Дніпропетровська область – 571,9 млн грн,
  • Київська – 571,2 млн грн,
  • Одеська – 543,7 млн грн.

У Держподатковій нагадали, що в 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік.

Сплачують його фізичні особи, які є власниками:

  • квартир площею понад 60 кв. м;
  • будинків площею понад 120 кв. м;
  • інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, понад 180 кв. метрів.

Як повідомлялося, за перші п'ять місяців 2025 року українці сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість, що на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.

До того стало відомо, що в Україні можливості купити житло зараз перебувають на максимальних рівнях, але воєнні ризики та невизначеність стримують покупців.

На початку червня в Україні почали розробляти Державну стратегію житлової політики.

Автор: 

майно (118) податки (2523) нерухомість (566) Державна податкова служба (411)


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