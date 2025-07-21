В Україні за рік на 18% збільшилася сплата податку на нерухомість. Де заплатили найбільше?
За січень-червень 2025 року власники нерухомості в Україні сплатили майже 5,6 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.
Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата цього податку зросла на 18,4%, або майже на 0,9 млрд грн. За перше півріччя минулого року місцеві бюджети отримали 4,7 млрд грн цього податку.
Зокрема, найбільші суми податку отримали:
- Київ – 1,1 млрд грн,
- Дніпропетровська область – 571,9 млн грн,
- Київська – 571,2 млн грн,
- Одеська – 543,7 млн грн.
У Держподатковій нагадали, що в 2025 році податок сплачується за звітний 2024 рік.
Сплачують його фізичні особи, які є власниками:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, понад 180 кв. метрів.
Як повідомлялося, за перші п'ять місяців 2025 року українці сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість, що на 17% більше, ніж за аналогічний період торік.
До того стало відомо, що в Україні можливості купити житло зараз перебувають на максимальних рівнях, але воєнні ризики та невизначеність стримують покупців.
На початку червня в Україні почали розробляти Державну стратегію житлової політики.
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